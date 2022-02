Emma Marrone vince il Fantasanremo: “Ho vinto la gloria eterna, la polizia mi ha seguita davvero” Collegata nel corso della diretta Instagram del Fantasantemo, Emma è impazzita di gioia: “Il prossimo anno invece di dire papalina devono dire Emma Marrone! Mi sono divertita un botto, mi avete svoltato Sanremo”.

A cura di Giulia Turco

Emma Marrone è stata l'artista che ha guadagnato più punti al Fantasanremo 2022. La cantante, in gara con il brano ‘Ogni volta è così', si è guadagnata il primo posto in classifica nel gioco che ha dominato questa edizione del Festival. Dalla sua parte, l'inseguimento da parte della polizia nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 febbraio, valso ben 50 punti. A seguire, Highsnob e Hu hanno conquistato il secondo posto e Tananai il terzo.

La reazione di Emma alla vittoria del Fantasanremo

Collegata nel corso della diretta Instagram del Fantasantemo, Emma è impazzita di gioia e ha ringraziato gli organizzatori per l'opportunità: "Il prossimo anno invece di dire papalina devono dire Emma Marrone! Mi sono divertita un botto, mi avete svoltato Sanremo. Ci credevo troppo in questa cosa. Ho vinto la gloria eterna". A proposito della sera in cui è stata seguita dalla pattuglia delle forze dell'ordine, ha chiarito: "Non era la scorta. In giro per Sanremo c’ero solo io e ci hanno seguito sul serio. Poi hanno visto che ero io e ci hanno lasciato andare".

Tananai ultimo al Festival terzo al Fantasanremo

Si è collegato con il Fantasanremo anche Tananai, il cantante di Sesso Occasionale, preso di mira dalle critiche perché giudicato stonato dal pubblico sui social durante le sue esibizioni sul palco. Lui l'ha presa con molta ironia e nei dopo Festival ha scherzato con i suoi fan sulla classifica che lo ha lasciato ultimo in chiusura della kermesse musicale. Va meglio con il Fantasanremo che, a sorpresa, lo ha premiato come terzo.