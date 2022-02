Mahmood e Blanco già da record, “Brividi” è la canzone più ascoltata al mondo su Spotify Per Mahmood e Blanco è subito effetto Sanremo. La canzone vincitrice al Festival è il debutto più ascoltato al mondo su Spotify tra il 4 e il 6 febbraio. Al nono posto “Ciao Ciao” de La Rappresentante di Lista.

Il Festival di Sanremo 2022 si è chiuso da poche ore con la vittoria di Mahmood e Blanco, che sono stati letteralmente travolti da un mare di affetto da parte del pubblico. Un affetto che prima si è tradotto in una televoto plebiscitario che li ha portati alla vittoria con "Brividi", per poi premiarli nel modo più gratificante per un musicista: l'ascolto della canzone.

Il primo record di "Brividi"

È notizia delle ultime ore che "Brividi" ha appena raggiunto quello che sembra solo il primo di tanti traguardi: la canzone è infatti la più ascoltata al mondo su Spotify tra quelle uscite la scorsa settimana. Il segmento temporale a cui si riferisce il dato è quello che va dal 4 al 6 febbraio e Mahmood e Blanco non sono la sola traccia sanremese nella Top Debut Songs in the World della piattaforma streaming. Al nono posto c'è La Rappresentante di Lista con "Ciao Ciao", forse la più sottostimata delle canzoni sanremesi se si giudica il posizionamento in classifica.

I Maneskin fanno gli auguri a Mahmood e Blanco

Mahmood e Blanco, che stanno ancora smaltendo i fumi dell'entusiasmo, si prepareranno nelle prossime settimane alla partecipazione all'Eurovision Song Contestche si terrà a Torino il prossimo maggio. Alla coppia vincitrice di Sanremo spetta infatti la partecipazione in rappresentanza dell'Italia in occasione del ritorno della manifestazione canora continentale in Italia, a 31 anni di distanza dall'ultima volta. Come è noto, a vincere lo scorso anno sono stati i Maneskin, che hanno riportato il trofeo a casa con "Zitti e buoni". E proprio i Maneskin, che sono stati protagonisti della prima serata di Sanremo 2022, hanno fatto i complimenti a Mahmood e Blanco, facendogli i migliori auguri per la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest torinese: "In bocca al lupo per l’Eurovision!! Spaccate tutto ragazzi", scrive la band dall'account social ufficiale.