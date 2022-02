Blanco e Mahmood rappresenteranno l’Italia all’Eurovision 2022, la conferma dei vincitori di Sanremo Blanco e Mahmood volano all’Eurovision Song Contest 2022 dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi: hanno confermato la loro presenza dopo la serata finale della kermesse.

A cura di Gaia Martino

Blanco e Mahmood hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi e ora sono pronti a volare all'Eurovision Song Contest 2022. Nella conferenza stampa dopo la vittoria hanno confermato la loro partecipazione al Festival di fama internazionale che quest'anno si svolgerà a Torino e andrà in scena a maggio 2022. Le due semifinali si terranno il 10 e il 12 maggio, mentre la finale è prevista per sabato 14.

Blanco e Mahmood pronti per l'Eurovision 2022

I vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo in conferenza stampa subito dopo la puntata hanno confermato la loro partecipazione all'Eurovision 2022. Blanco e Mahmood rappresenteranno l'Italia nello show, uno dei più famosi al mondo:

Parteciperemo, non vediamo l'ora che arrivi maggio per essere a Torino.

"Non abbiamo realizzato molto bene la vittoria, il clima era molto scherzoso quindi quando abbiamo sentiti i nostri nomi ci siamo sorpresi. Abbiamo iniziato a lavorarci la scorsa estate, poi ci siamo fermati a luglio e abbiamo ripreso in ottobre. Ha avuto una gestazione lunga e complessa questa canzone" ha continuato Mahmood dopo la vittoria al Festival. Alla domanda di un possibile tour insieme, ha risposto: "Abbiamo entrambi i live fissati e sinceramente credo di no. Non sappiamo nemmeno cosa faremo a Eurovision".

I complimenti di Mika, conduttore dell'Eurovision 2022

Mika è il conduttore dell'Eurovision 2022 insieme ad Alessandro Cattelan e Laura Pausini. Quest'anno il Festival si svolgerà a Torino e il cantante non vede l'ora di vedere sul palco i vincitori di Sanremo 2022.