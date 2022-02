Sanremo 2022, la scaletta della finale e la conferenza stampa della quinta serata

Amadeus, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha commentato lo straordinario successo riscontrato dal Festival di Sanremo 2022. Quanto alle critiche, invece, ha spiegato di ascoltare i giudizi di tutti, ma di decidere con la sua testa: "Innanzitutto ho dato retta a me stesso e a quello che volevo fare, poi io ascolto tutti perché ascoltare una persona è educazione. Se la critica viene mossa in maniera costruttiva, anche se in quel momento posso non condividerla, ci rifletto. Lo faccio per carattere ascoltare, poi faccio di testa mia però ascolto molto, perché magari tra dieci cose dette, una è giusta". Il conduttore ha parlato anche del suo futuro in Rai. L'intervista integrale nel video sopra.