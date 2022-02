A che ora inizia e finisce Sanremo 2022: gli orari dell’ultima serata del Festival Quando inizia e quando finisce la quinta e ultima puntata del Festival di Sanremo 2022: ecco la programmazione e a che ora si conoscerà il vincitore.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'ennesimo successo di ascolti conquistato da Amadeus con la serata cover del Festival di Sanremo, si è giunti alla fine della kermesse canora, con l'ultima puntata in onda sabato 5 febbraio in cui verrà decretato il vincitore. La 72esima edizione è stata segnata da momenti di grande spettacolo, apprezzati dal pubblico che ha seguito con passione questo viaggio nella musica italiana. Ultima co-conduttrice che affiancherà il padrone di casa in quest'ultimo appuntamento sarà Sabrina Ferilli, che già aveva affiancato Pippo Baudo negli Anni Novanta e successivamente era tornata all'Ariston come ospite. Stasera è previsto l'arrivo di Fabio Rovazzi e Orietta Berti in teatro, dopo aver abbandonato il cosiddetto "palco sull'acqua" e, poi, arriverà anche Marco Mengoni.

A che ora inizia l'ultima serata del Festival

Come per i precedenti appuntamenti del Festival di Sanremo, la serata avrà inizio alle ore 20:40 per dare modo a tutti i cantanti in gara di esibirsi con i loro brani che abbiamo avuto modo di ascoltare nelle prime tre serate dello show. Oltre alla presenza di ospiti come il già citato Marco Mengoni, ci sarà un intervento della banda della Guardia di Finanzia e, poi, come era stato anticipato da Amadeus, è previsto anche un omaggio a Raffaella Carrà che avverrà tramite le musiche e le coreografie del musical "Ballo Ballo", già ampiamente noto in Spagna.

A che ora finisce la quinta serata del Festival di Sanremo 2022

La quinta e ultima puntata del Festival di Sanremo 2022 da programmazione dovrebbe concludersi dopo le 2.oo. È ovviamente la puntata più attesa dell'intera kermesse, quella dove il pubblico, chiamato a votare anche in questa occasione, accompagnato da sala stampa e giuria Demoscopica 1000, scoprirà chi è il vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. La classifica, già modificata nel corso della serata delle cover, potrebbe subire ulteriori cambiamenti con le esibizioni all'Ariston di questa sera.