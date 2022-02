La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 è un successo clamoroso: 60.5% di share per Amadeus Ascolti tv di Sanremo 2022. La quarta serata del Festival, dedicata a cover e duetti, è stata seguita da 11.378.000, share del 60.5%. Lo share più alto degli ultimi 27 anni.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2022, trasmessa venerdì 4 febbraio, è stata dedicata ai duetti e alle cover. Non sono mancate sorprese e colpi di scena. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Gianni Morandi che ha portato sul palco dell'Ariston un medley eseguito a sorpresa insieme a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Vediamo gli ascolti registrati dalla quarta serata del Festival di Sanremo 2022.

Ascolti record per la serata dei duetti e delle cover, share più alto dal 1995

Alla fine della quarta serata del Festival di Sanremo, è stato comunicato il podio relativo a duetti e cover. Come già precisato, al primo posto si è piazzato Gianni Morandi che insieme a Jovanotti ha eseguito un medley dei successi di entrambi gli artisti, da Occhi di ragazza a Ragazzo Fortunato. Al secondo posto, Mahmood e Blanco che hanno intonato Il cielo in una stanza. Al terzo posto, Elisa che ha cantato What a Feeling mentre Elena D'Amario danzava. Tra gli ospiti, Jovanotti (anche se definito super amico più che super ospite), Lino Guanciale, i "guardiani" che hanno aiutato Maria Chiara Giannetta a calarsi nei panni di una cieca nella serie Blanca e Maurizio Lastrico.

Ecco i dati di ascolto registrati dalla quarta serata del Festival: 11.378.000, share del 60.5%. Nel dettaglio, la prima parte è stata seguita da 14.731.000 telespettatori con il 59,2% di share, la seconda ha interessato 7.517.000 con il 63,5% di share. Sanremo Start è stato visto da 12.909.000 con il 47,8% di share. Numeri clamorosi, che permettono ad Amadeus di battere se stesso e non solo. Per trovare un dato relativo allo share, che superi quello della quarta serata del Festival di Sanremo 2022, occorre tornare alla quarta serata del Festival di Sanremo 1995, quando Pippo Baudo, Anna Falchi e Claudia Koll registrarono il 65,81% di share.

I dati di ascolto dei precedenti Festival condotti da Amadeus

Vediamo i dati delle quarte serate dei precedenti due Festival di Sanremo condotti da Amadeus. Nel 2020, quando Amadeus conduceva con Fiorello e Tiziano Ferro, la quarta serata è stata seguita da 9.504.000 spettatori con il 53.3% di share. Nel 2021, quando il conduttore era affiancato da Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, la quarta serata è stata seguita da 8.014.000 con il 44.7% di share.