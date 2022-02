Il testo e significato di Io vivrò senza te, Giusy Ferreri omaggia Lucio Battisti a Sanremo 2022 Dopo essersi esibita con “Miele” sul palco del Festival di Sanremo, Giusy Ferreri interpreterà con Andy dei Bluvertigo “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti.

A cura di Vincenzo Nasto

Dopo essersi esibita sul palco del Festival di Sanrem0 2022 con il brano "Miele", Giusy Ferreri, accompagnata nel duetto con Andy dei Bluvertigo, canterà "Io vivrò senza te" di Lucio Battisti. Durante la serata delle cover, la cantante si proporrà nell'ennesima cover del cantante, che in passato era stata realizzata anche da Mina. Una particolarità del brano, pubblicato nel 1968 nel 45 giri "La mia canzone per Maria/Io vivrò senza te", è la sua origine. Infatti, come raccontato da Mogol, il brano era già stato pubblicato nel 45 giri del gruppo inglese dei Rokes, a cui Battisti aveva prestato la sua esperienza nel suonare l'organo. "Io vivrò senza te" risulterà uno dei brani più volte interpretato da altri artisti come Loretta Goggi, Iva Zanicchi e Rita Pavone con Shel Shapiro.

Il significato di Io vivrò senza te

Giusy Ferreri ha impressionato sul palco di Sanremo nella prima e nella terza serata del Festival con la sua interpretazione di "Miele", mentre per la serata Cover ha deciso di farsi aiutare da Andy dei Bluvertigo con "Io vivrò senza te" di Lucio Battisti. Il brano del 1968 è uno dei più famosi della carriera del cantante rietino, che aveva ascoltato e registrato per la prima volta il brano nel 45 giri della band inglese dei Rokes. Il testo racconta la fine di un amore che pone nella tormenta delle emozioni il giovane cantautore, incapace di farsene una ragione e quindi non in grado di andare avanti dopo la fine della relazione. In una strofa canta: "Qualche cosa di sicuro io farò, piangerò, sì, io piangerò. E se ritorni nella mente basta pensare che non ci sei, che sto soffrendo inutilmente".

Il testo di Io vivrò senza te

Che non si muore per amore

È una gran bella verità

Perciò dolcissimo mio amore

Ecco quello, quello che da domani

Mi accadrà

Io vivrò

Senza te

Anche se ancora non so

Come io vivrò

Senza te

Io senza te

Solo continuerò

E dormirò

Mi sveglierò

Camminerò

Lavorerò

Qualche cosa farò

Qualche cosa farò

Sì qualche cosa farò

Qualche cosa di sicuro io farò

Piangerò

Sì, io piangerò

E se ritorni nella mente

Basta pensare che non ci sei

Che sto soffrendo inutilmente

Perché so

Io lo so

Io so che non tornerai

Senza te

Io senza te

Solo continuerò

E dormirò

Mi sveglierò

Camminerò

Lavorerò

Qualche cosa farò

Qualche cosa farò

Sì, qualche cosa farò

Qualche cosa di sicuro io farò

Piangerò

Sì, io piangerò

Io piangerò

Io piangerò

Io piangerò

Io piangerò