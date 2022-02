Chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus ed ex “scossa” a L’Eredità Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati nel 2019, dieci anni dopo il matrimonio civile. L’ex ballerina è sempre stata piuttosto riservata, ma recentemente ha ammesso che l’incontro con il conduttore, quest’anno per la terza volta padrone di casa a Sanremo, le ha “stravolto la vita”.

Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus, insieme fanno una delle coppie più note del mondo televisivo. I due si sono sposati l'11 luglio 2019, in una piccola chiesa romana, ma si erano uniti civilmente già dieci anni prima. La moglie di Amadeus, nonostante sia lei che il conduttore siano volti noti dello spettacolo, è sempre stata piuttosto riservata. "Mi ha stravolto la vita, ma in meglio", ha spiegato in una recente intervista a Domenica In, ospite di Mara Venier. Ha infatti scelto la famiglia come priorità al posto della carriera da ballerina, un lavoro che le ha permesso di conoscere Amadeus, visto che i due si sono incontrati per la prima volta all'eredità. La Civitillo era infatti in Rai dal 1996, prendendo parte a corpi di ballo di diversi e importanti programmi sia in Mediaset che in Rai. "Incontrare Ama è stata la fine della mia carriera televisiva, con lui ho realizzato il mio vero sogno, quello di costruire la mia famiglia e avere un figlio meraviglioso". E continua: "Quando vado a teatro piango al momento dell'applauso, perchè mi è costato rinunciare ad una cosa che per me era importante".

Chi è Giovanna Civitillo: la carriera di showgirl e la partecipazione a L'Eredità

Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense, lungo la cosiddetta costiera Sorrentina, il 9 settembre del 1977, quindi attualmente ha 44 anni. Fin da piccola si è avvicinata al mondo della danza sia classica che moderna, e ha subito dimostrato un grande talento. I suoi studi hanno inizio presso l'Accademia d'Arte e Spettacolo "Spazio Danza" nel 1986, per poi di diplomarsi nel 1994 al Teatro Bellini di Napoli interpretando il ruolo di Teresina nel balletto "Napoli" di August Bournonville. Quando è ancora un'allieva della scuola partecipa a diversi concorsi di danza, classificandosi sul podio a Rieti durante la Giornata Internazionale della danza.

Nel 1996 inizia la sua carriera televisiva partecipando come ballerina in diversi programmi Rai come Fantastica Italiana, Carramba! Che sorpresa, Beato tra le donne, Domenica In, poi dal 2002 al 2006 è stata tra le ballerine e vallette de L'eredità. Nel quiz di Rai1 la Civitillo ottiene un ruolo che entrerà negli annali della televisione, ovvero quello che anticipa il gioco de la "scossa", preceduto dall'indimenticabile mossa di bacino. In quegli anni ha poi partecipato ad altri programmi, come I raccomandati, condotto da Carlo Conti e figura in un episodio di Camera Cafè nel 2012. Mentre nel 2018 è stata ospite fissa di Detto Fatto e ha ricoperto un ruolo in una puntata della fiction "L'allieva". Oltre che in Rai è comparsa anche in alcune produzioni Mediaset come "Avanti un altro" di Paolo Bonolis. Inoltre affianca sempre il marito nelle sue trasmissioni, come nella prima serata di Rai2 con lo show "Stasera tutto è possibile".

La storia d'amore con Amadeus e la nascita di Josè Alberto

Amadeus e Giovanna Civitillo il giorno del matrimonio

Dal 2003 è legata ad Amadeus, conosciuto durante il periodo in cui è stato il padrone di casa de L'Eredità. Dopo quasi 17 anni insieme, l'11 luglio 2019 i due si sono finalmente sposati anche in chiesa, dopo che lo showman di Rai1 ha ottenuto l'annullamento del suo primo matrimonio. Al 2009, infatti, risale la loro unione con rito civile. Frutto dell'amore tra la showgirl e il conduttore è il figlio Josè Alberto, nato il 18 gennaio 2009, secondogenito di Amadeus che ha già una figlia di nome Alice Sebastiani, avuta dalla sua prima moglie. I due condividono anche il profilo Instagram (IG @giovanna_e_amadeus), dove hanno più di 400mila follower.

Amadeus e Giovanna Civitillo

Come ha raccontato in un'intervista il conduttore, la loro storia d'amore è nata in un modo semplice e romantico: semplicemente da un biglietto fattole recapitare da un suo assistente, nel quale chiedeva alla ballerina di presentarsi a Corso Como, a Milano, e confessando che se lei si fosse presentata, lo avrebbe interpretato come un segno del destino per poter mettere la testa a posto. L'amore con Amadeus è stato da sempre forte ed intenso, da spingere la ballerina a ripercorrere le tappe della loro storia con delle statuine da collezione.

Giovanna Civitillo e l'addio alla danza

Ospite di Domenica In, Giovanna Civitillo ha parlato della sua scelta, che a oggi non rimpiange, di abbandonare la carriera da ballerina per dedicarsi alla vita privata: "Incontrare Ama è stata la fine della mia carriera televisiva. Mi ha stravolto la vita, ma in meglio". Dal 1996 in Rai, Giovanna Civitillo è stata a lungo una ballerina nel mondo televisivo, partecipando a corpi di ballo di importanti programmi sia Rai che Mediaset, fino a quando non ha incontrato il noto conduttore tv.