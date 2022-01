Giovanna Civitillo: “Quando ho conosciuto Amadeus la mia carriera è finita, sognavo altro” “Amadeus mi ha stravolto la vita, ma in meglio”, racconta ospite di Domenica In. La moglie di Amadeus spiega di non rimpiangere affatto la scelta di aver preferito la vita privata alla carriera: “Il mio vero sogno era una famiglia felice”.

A cura di Giulia Turco

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più amate e solide della tv. Il loro amore dura da quasi 20 anni ha dato vita al loro unico figlio José: insieme sono una famiglia splendida, ironica e molto unita. Ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In, la moglie di Amadeus racconta il primo incontro con il conduttore: "Eravamo in macchina e Amadeus mi è saltato addosso, ma non ho ceduto: niente bacio". Scegliere la famiglia come priorità rispetto alla sua carriera le è costato non poco, nonostante l'ex ballerina non rimpianga nulla del suo percorso.

La carriera ha lasciato spazio alla famiglia

Dal 1996 in Rai, Giovanna Civitillo è stata a lungo una ballerina nel mondo della tv. Ha preso parte ai corpi di ballo di diversi e importanti programmi sia in Rai che Mediaset, fino a quando l'incontro con Amadeus le ha cambiato la vita. "Incontrare Ama è stata la fine della mia carriera televisiva", scherza Giovanna con Mara Venier, "mi ha stravolto la vita, ma in meglio", chiarisce. "Con lui ho realizzato il mio vero sogno, quello di costruire una bella famiglia e avere un figlio meraviglioso. Non rimpiango nulla, sono proprio felice". Nonostante tutto però lasciare la danza non è stato affatto semplice. "Quando vado a teatro piango al momento dell’applauso, perché mi è costato rinunciare ad una cosa che per me era importante".

L'amore di Amadeus e Giovanna Civitillo

Sono passati 20 anni da quando Giovanna Civitillo in abitini succinti faceva letteralmente girare la testa ad Amedues con le sue “scosse” negli studi Rai. Da allora non si sono più lasciati anzi, sono diventati marito e moglie nel 2015 e una bellissima famiglia poi, con l’arrivo di Josè, oggi quasi 13 anni. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha ammesso che spesso viene definita come "la moglie di Amadeus", il che tuttavia non la infastidisce affatto. "Sono la moglie di Amadeus e sono orgogliosa di esserlo. Lo amo tanto, l’ho sposato e ne sono felice". Vivono a Milano, nel quartiere di City Life insieme alla loro Kira, un Boston terrier, e il loro punto di forza è l’ironia quotidiana. “Come si vive? Prendendolo in giro dalla mattina alla sera”, raccontava Civitillo in un’intervista dell’estate 2021 ad Oggi.