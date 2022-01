Giovanna Civitillo su Amadeus dopo Domenica In: “Non mi ha chiesto lui di lasciare la danza” Dopo le polemiche sull’intervista rilasciata a Domenica In, Giovanna Civitillo torna sui social per dire la sua sul passato con Amadeus: nella decisione di lasciare la danza non c’entra suo marito.

A cura di Gaia Martino

Molti telespettatori della puntata di Domenica In andata in onda la scorsa domenica avrebbero frainteso le parole di Giovanna Civitillo. Ospite di Mara Venier, la moglie di Amadeus si è raccontata a cuore aperto, rivelando dettagli sul suo passato e sul rapporto con il marito. A far discutere in particolare alcune parole riguardo decisioni prese in passato, una di queste dolorosa. Ha scelto la famiglia come priorità rispetto la carriera ma non ha rimpianti: l'unico riguarda la sua passione per la danza.

Le parole a Domenica In

Giovanna Civitillo ospite la scorsa domenica di Mara Venier nel salotto di Domenica In ha raccontato del suo passato e presente al fianco di Amadeus. Incontrare il conduttore ha segnato la fine della sua carriera: "Mi ha stravolto la vita ma in meglio. Con lui ho realizzato il mio vero sogno, quello di costruire una bella famiglia e avere un figlio meraviglioso. Non rimpiango nulla, sono felice". A far discutere però le sue parole riguardo la danza: quella di smettere di ballare, ha spiegato, è stata una decisione dura. "Quando vado a teatro piango al momento dell’applauso, perché mi è costato rinunciare ad una cosa che per me era importante". Molti avrebbero frainteso queste parole: pensano che sia stato proprio Amadeus a spingerla verso questa scelta dolorosa. Giovanna Civitillo su Instagram nelle ultime ore ha replicato a tali insinuazioni.

Giovanna Civitillo fa chiarezza

Con un post su Instagram ha fatto chiarezza con tutti coloro che hanno frainteso le sue parole a Domenica In. Giovanna Civitillo ha spiegato che Amadeus l'ha sempre sostenuta in ogni decisione e non c'entra in alcun modo con il suo addio alla danza:

Qualcuno ha frainteso le mie parole a Domenica In o forse non mi sono spiegata bene. Nessuno mi ha chiesto di lasciare la danza, tantomeno Amadeus che mi ha sempre sostenuta! ( …quando è nato mio figlio avevo già smesso di ballare ). Dopo aver realizzato il mio sogno di ballerina, sono semplicemente cambiate le mie priorità.

Ha continuato spiegando il motivo che l'ha spinta a smettere di ballare: "Ho scelto di godermi quanto di bello mi stava accadendo nel privato".