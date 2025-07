Amadeus e Giovanna Civitillo al concerto di Lazza, lui commenta gli scatti: “Stavolta non hai visto volare 5 pere”

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una coppia più che affiatata. Da anni, ormai, condividono la passione per la musica, che li porta spesso ad assistere insieme a diversi concerti in giro per l'Italia. L'ultimo di questi è stato a San Siro, a Milano, per Lazza. Il commento ironico del rapper milanese agli scatti postati dalla coppia sui social: "Almeno stavolta non hai visto volare cinque pere".

Amadeus e Giovanna Civitillo insieme al concerto di Lazza

Amadeus ha assistito al concerto di Lazza dal pit insieme alla moglie, Giovanna Civitillo, cantando insieme alcun dei suoi brani più famosi come "Cenere" e "100 messaggi", entrambe presentate al Festival di Sanremo durante la direzione artistica di Amadeus, seguite dal featuring con Geolier "Chiagne".

Marito e moglie si sono divertiti insieme, godendosi il momento e postando sui social il ricordo della serata. Nei diversi scatti, i due interagiscono con le persone attorno a loro, probabilmente incuriosite dal fatto di trovarsi a poca distnza da due personaggi noti del mondo dello spettacolo a un concerto, come fossero persone del tutto comuni. Tra i commenti, però, si è distinto proprio quello dell'artista milanese.

Il simpatico botta e risposta tra Amadeus e Lazza

A corredo del carosello postato su Instagram sia da Amadeus che da sua moglie Giovanna Civitillo, il rapper ha commentato con una battuta a sfondo calcistico: "Almeno stavolta non hai visto volare cinque pere", ha scritto Lazza, alludendo alla sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain per 5 a 0, collezionando migliaia di like alla battuta divertente. Il conduttore, noto tifoso interista, dal canto suo, ha saputo cogliere il suo tono scherzoso e ha risposto porgendo l'altra guancia: "Anche io ti viglio bene, amico rossonero".