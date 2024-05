video suggerito

Giovanna Civitillo: "Amadeus geloso irrazionale, voleva gonfiare uno che mi aveva fatto un complimento" Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, racconta un aspetto inedito dell'ex conduttore di Sanremo: "Era geloso in maniera irrazionale, nessuno poteva nemmeno salutarmi".

A cura di Stefania Rocco

Ospite di Mamma Dilettante, format condotto da Diletta Leotta, insieme al marito Amadeus, Giovanna Civitillo ha reso noto un aspetto inedito dell’ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo: la gelosia. Insieme da circa 20 anni, Amadeus e Giovanna si incontrarono all’epoca in cui lei lavorava come ballerina a L’Eredità. Famosi, in questo senso, i video della “scossa” con protagonista Giovanna che riuscivano ad attirare immancabilmente l’attenzione del conduttore.

Giovanna Civitillo: “Entrambi siamo gelosi”

“Siamo sempre stati gelosi Io però sono una gelosa razionale, lui è completamente irrazionale”, ha raccontato Giovanna a Diletta Leotta nell’intervista rilasciata insieme al compagno. Proprio Amadeus, invece, ha reso noto un incredibile aneddoto legato alla gelosia: “Io sono focoso, a volte mi dimentico che sono Amadeus, potrei essere chiunque. Mi ricordo una volta in macchina. Uno fece un apprezzamento a Giovanna e io ho fatto una cosa veramente terribile da Starsky & Hutch: ho accelerato, sgommato e gli ho tagliato la strada. Sono sceso dalla macchina come a dire ‘Adesso ti gonfio’. Giovanna urlava ‘No no no!’, e a un certo punto questo è sceso che non aveva capito e mi fa ‘Oh Ama ciao!’ e mi ha disarmato. A quel punto con questo sorriso è stato carinissimo (…) io gli ho detto ‘Ciao’ e lui ‘Facciamo una foto?’ … Parliamo di vent'anni fa eh…”. “Era completamente irrazionale, nessuno mi poteva neanche salutare, adesso è migliorato tantissimo”, ha concluso Giovanna.

Amadeus e Giovanna Civitillo insieme da 20 anni, le nozze nel 2009

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più longeve del piccolo schermo. Insieme da 20 anni, si sono sposati nel 2009. Dal loro legame è nato il figlio Josè Sebastiani. Amadeus ha un’altra figlia, Alice, nata da un precedente matrimonio. Tra la giovane e Giovanna c’è un ottimo rapporto. Fu proprio Alice, ancora bambina, a “consigliare” al padre di sposare Giovanna.