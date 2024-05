video suggerito

Amadeus a Nove, il futuro televisivo di Giovanna Civitillo: “Lui non ha chiesto programmi per lei” Se è certo che nella prossima stagione televisiva Amadeus passerà a Nove, non si hanno ancora notizie riguardo al futuro lavorativo della moglie Giovanna Civitillo. Al momento fa parte del cast di ‘È sempre mezzogiorno’ di Antonella Clerici e, spiega il settimanale Chi, è certo che il marito non ha chiesto nessun programma per lei nel ‘terzo polo televisivo’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Amadeus passerà a Nove per la prossima stagione televisiva. Il suo contratto con la Rai scadrà a fine agosto, anche se di recente ha trascorso l'ultimo giorno in azienda. A salutarlo diversi amici, tra abbracci e commozione, ma pare nessun dirigente. Quale sarà il futuro lavorativo della moglie Giovanna Civitillo? Ad avanzare alcune ipotesi è il settimanale Chi, al momento con una certezza: Civitillo ha un posto fisso nel cast del programma È sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici.

Giovanni Civitillo seguirà Amadeus a Nove?

Stando a quanto racconta il settimanale di Alfonso Signorini, al momento Giovanna Civitillo resta un volto Rai dal momento che fa parte del programma È sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici, in onda su Rai1. Per la prossima stagione televisiva, però, aspetta ancora delle conferme. Seguirà il marito a Discovery o rimarrà nell'azienda di Viale Mazzini? Amadeus, che ha un contratto di tre anni con il ‘terzo polo televisivo' non ha chiesto per lei nessun programma. A decidere se riunire la coppia Civitillo-Amadeus sotto la stessa insegna saranno il general manager di Discovery Alessandro Araimo e la responsabile dei contenuti Laura Carafoli.

Amadeus cerca nuovi format per Nove: l'ipotesi X Factor

Il passaggio di Amadeus a Nove è ormai cosa certa, come confermano le sue parole di addio alla Rai dopo diversi anni. Ufficializzata la destinazione, resta da capire cosa il conduttore farà su Discovery. Stando a quanto apprende Fanpage.it, l'intenzione sarebbe quella di portare nuovi format e nuove idee, ma anche i ‘vecchi' come I soliti Ignoti. Con lo show, potrebbe sfidare Affari Tuoi, che rimarrà in Rai e molto probabilmente sarà affidato a Stefano De Martino.