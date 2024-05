video suggerito

Amadeus cerca nuovi format per Nove, ma dopo i Soliti Ignoti spunta l’ipotesi X Factor Il prossimo anno Amadeus è atteso per la nuova avventura al Nove. Nonostante il suo obiettivo sia quello di portare nuovi format dall’estero, il conduttore potrebbe ripartire da due titoli ben noti: I Soliti Ignoti e X Factor, che nel 2025 potrebbe lasciare Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il passaggio di Amadeus al Nove è ormai cosa fatta, come lo stesso conduttore ha annunciato nelle scorse settimane, confermando il suo addio alla Rai dopo molti anni. A questo punto c'è solo da capire cosa farà Amadeus sul Nove. A quanto sembra, l'intenzione del conduttore sarebbe quella di portare sulla rete nuovi format e novità da scovare all'estero, in particolare negli Stati Uniti, come apprende Fanpage.it. Ma sarà davvero così?

I Soliti Ignoti passa al Nove con Amadeus?

Pare infatti che Amadeus finirà per portare con sé I Soliti Ignoti da Rai al Nove e con questa arma sfiderà quell'Affari Tuoi che si appresta a lasciare (molto probabilmente) nelle mani di Stefano De Martino dopo aver dato nuova vita al programma. I Soliti Ignoti, format di Endemol, dovrebbe traslocare sulla rete Discovery dopo la scadenza dell'opzione Rai sul format. A questo punto le possibilità di un passaggio al Nove, per quanto non ci sia ancora l'ufficialità, appare assai probabile.

Amadeus conduce X Factor sul Nove?

Altra certezza di Amadeus al Nove è quella della prima serata. Anche in questo senso il conduttore sarebbe alla ricerca di nuovi titoli da trasporre in Italia, ma allo stesso tempo resta altamente probabile un approdo sul Nove di X Factor. Nelle ultime ore è stato BubinoBlog a dare praticamente per certo l'arrivo del format sul Nove nel 2025, dopo l'ultima stagione in onda su Sky, con tanto di nomi dei possibili giurati, tra cui Achille Lauro in testa. A tal proposito, tuttavia, fonti vicine ad Amadeus escludono a Fanpage.it questa possibilità, che resta tuttavia aperta per un principio logico, ovvero l'accordo tra X Factor e Warner Music che renderebbe plausibile una svolta di questo tipo, con un passaggio alla rete Warner Discovery. In questa ottica la conduzione di Amadeus apparirebbe quasi scontata, vista anche la capacità del conduttore di saper interagire con il mondo discografico, provata dalla sua esperienza quinquennale al Festival di Sanremo.