Vittoria e il single Simone bollenti a Temptation Island, tra i due manca solo il bacio (ma succede tutto il resto) A sorpresa, la quinta puntata di Temptation Island prende una piega bollente con l’avvicinamento tra Vittoria Bricarello e il single Simone. Alex Petri, sorpreso, assiste a quanto accade tra i due e poi, imbarazzato, decide di chiedere un falò di confronto anticipato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Prosegue il viaggio nei sentimenti di Vittoria e Alex nella quinta puntata di Temptation Island. Vittoria, dopo avere visto il fidanzato sempre più vicino alla single Nicole, decide di passare al contrattacco e si avvicina al single Simone. Nel frattempo, la ragazza viene convocata nel pinnettu per vedere Alex parlare del suo rapporto: “La mia compagna ha due lauree, ha studiato fino a 28 anni, mantenuta da papà, ha la casa di proprietà. Quando vivi così e ti si presenta un problema non sai come affrontarlo. Non è una stupida ma io ho fatto una vita completamente diversa dalla sua, se mi dai una coltellata non mi fai niente. I suoi sono capricci. Per me la nostra storia era già chiusa a dicembre. Lei non ha voluto e io ci sono ricascato. Ma questo è il risultato di una storia che doveva finire sei mesi fa. Non dovevamo nemmeno stare qua. Mi veniva a suonare sotto casa e non andava via. Scriveva a tutte quelle che mi mettevano like su Instagram. Telefonava a casa, al calcetto, ovunque”. Vittoria si arrabbia: “Lui è invidioso del fatto che io stia bene economicamente”.

La mossa a sorpresa di Vittoria che si avvicina al single Simone

Vittoria viene convocata nel pinnettu per vedere un altro video. Nel filmato, il fidanzato Alex si interfaccia con la single Nicole e si ferma un attimo prima di entrare nell’appartamento delle single dove non ci sono telecamere. “Mi sembra la stia corteggiando con le stesse tattiche che ha usato con me”, racconta lei, “Non capisco dove vuole arrivare. Se gli piace davvero o se sta cercando di infastidire me. Lui vorrebbe fare la vita da single pur avendo la fidanzata. Io non gliela lascio fare”. Intanto, per la prima volta Alex vede un video della fidanzata Vittoria. Convocato nel pinnettu, vede la compagna avvicinarsi al single Simone. “Ho capito che fuori c’è un mondo”, ammette lei. Alexi li osserva apparentemente divertito, il filmato non sembra suscitare in lui alcuna reazione. Finché Vittoria chiede se ci siano zone d’ombra, non raggiunte dalle telecamere. “È bella viva lei, scoppia di salute”, commentano gli altri fidanzati, “Sta facendo tutto quello che ti aveva raccomandato di non fare”. Per Alex c’è un secondo video che mostra un avvicinamento sempre più fisico tra Simone e Vittoria fino a un apparente bacio. “Non mi sembra nemmeno lei”, commenta Alex che però non è convinto che quello tra Simone e Vittoria sia stato davvero un bacio. Raul consiglia ad Alex di chiedere il falò ma lui è dubbioso: “Perché dovrei andare via? Vedo fino in fondo”.

Il bagno bollente in piscina e la richiesta di falò anticipato

Per Vittoria è arrivato il momento del nuovo falò. Per lei c’è un video che mostra il feeling nato tra il fidanzato e la single Nicole. “Mi fa ancora male”, commenta lei, “Vorrei non me ne facesse più. Qui sto cominciando a sentirmi meno sbagliata perché ci sono persone che sanno apprezzarmi”. Anche per Alex arriva il momento del falò e i video sono inequivocabili: tra Vittoria e il single Simone sta nascendo qualcosa. “Sta dando il peggio”, commenta Alex, “Queste immagini si commentano da sole”. I video, in effetti, sono eloquenti: Vittoria e Simone si baciano più volte pur senza mai toccarsi le labbra. Ma il single tocca più volte la compagna di Alex, percorrendone le curve. I due spingono sull’acceleratore. “Che ti farei”, è il commento del single. “Ma magari”, la risposta di Vittoria. “Quello che abbiamo visto toglie valore a me stesso, oltre che a lei. Non ha fatto un percorso per capire qualcosa, a differenza mia. Non conosco le sue motivazioni e nemmeno mi interessano. Questi video hanno completato il cerchio. Continuare questo percorso mi porterebbe a un imbarazzo ancora maggiore. Voglio un falò di confronto”, chiede Alex. Nei video, in effetti, Vittoria e Simone hanno fatto fatica a contenersi, mostrando inequivocabilmente la reciproca attrazione fino a un bagno in piscina particolarmente bollente. Vittoria apprende che il fidanzato ha chiesto un falò ma le compagne di percorso le consigliano di non presentarsi.