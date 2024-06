video suggerito

Chi sono Vittoria e Alex, quinta coppia di Temptation Island 2024: cosa sappiamo sulla loro storia Vittoria e Alex, fidanzati da un anno e nove mesi, sono la quinta coppia di Temptation Island 2024. È stata la 34enne a chiamare il programma, perché decisa ad avere una risposta definitiva dal suo partner che continua ad avere atteggiamenti ambigui nei suoi confronti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Vittoria e Alex sono una delle coppie di Temptation Island 2024, insieme a Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, e ancora Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Sono fidanzati da un anno e nove mesi, ma a quanto pare il loro rapporto sembra avere già delle crepe. A chiamare il programma è stata lei, 34 anni, che vuole capire se questa storia possa avere un futuro o meno, a seguito di atteggiamenti ambigui e discontinui da parte di lui: "Voglio una risposta da Alex, devo capire se vuole stare con me oppure no" ha dichiarato nella clip di presentazione.

Perché partecipano a Temptation Island, Vittoria: "Voglio da lui una risposta definitiva"

Nella clip di presentazione diffusa sugli account ufficiale del programma, viene spiegato come è nata l'idea di prendere parte al reality dei sentimenti. A prendere per prima parola è Vittoria, che spiega le ragioni di questa scelta raccontando anche l'episodio scatenante che l'ha portata a scrivere al banco di prova delle storie d'amore, conosciuto in tutta Italia:

Sono Vittoria ho 34 anni e sono fidanzata con Alex da un anno e nove mesi. Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita, tipo è successo che al suo compleanno io non sono stata invitata, gli invitati dovevano essere solo maschi, e invece ho scoperto che c’erano anche femmine.

Alex, dal canto suo, ha cercato di difendersi dicendo: "Era un locale, c’erano uomini e donne. Non l'avevo organizzata io" e lei di contro ha aggiunto: "Sì, ma erano al suo tavolo. Il fatto è che tu devi avere sempre ragione, ma io sono pronta ad andarmene". Il ragazzo ha perciò risposto, anche infastidito: "Ma non è vero", con Vittoria che lapidaria ha cercato di smontarlo. I due, quindi, capiranno se alla fine riusciranno a continuare la loro relazione o meno, superando anche il temibile falò di confronto.