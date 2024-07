video suggerito

Chi è Simone Dell’Agnello, il tentatore di Temptation Island 2024 vicino a Siria è un ex calciatore Simone Dell’Agnello, tentatore vicino a Siria Pingo, fidanzata con Matteo Vitali, a Temptation Island 2024, è un ex calciatore. 32 anni, di Pisa, sogna di diventare un allenatore di calcio: conosciamolo meglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il tentatore che si è avvicinato a Siria Pingo nell'edizione in corso di Temptation Island 2024 è Simone Dell'Agnello. 32 anni, di Pisa, è un ex calciatore che ha militato in serie B e C dopo essere cresciuto nella primavera dell'Inter. Nel villaggio dei sentimenti ha conosciuto la fidanzata di Matteo Vitali: tra loro si è creato un feeling particolare che avrebbe messo a rischio i sentimenti della giovane per il suo compagno storico.

Chi è Simone Dell'Agnello, tentatore a Temptation Island 2024

Simone Dell'Agnello, classe 1992, è originario di Pisa. Oggi sogna di diventare un allenatore di calcio: cresciuto nella primavera dell'Inter, vinse un torneo di Viareggio nel 2011 chiudendolo da capocannoniere prima di giocare in diverse squadre tra Serie B, Serie C e Serie D. Ha vestito, tra le altre, le maglie di Livorno, Cuneo, Como, Arezzo e Foggia. Oggi partecipa a Temptation Island 2024. Nella presentazione per Witty ha raccontato che ama il mare e gli animali: "Riesco a farmi volere bene perché riesco a capire le altre persone. Tra dieci anni farò una grande carriera a livello sportivo. Il mio motto? Per le relazioni che ho vissuto, direi vivi e lascia vivere. Stare bene con se stessi. Nei limiti del possibile, cercare di comportarsi sempre al meglio". Su Instagram – il cui profilo si chiama simodella24 – è particolarmente attivo: seguito da oltre 14mila followers, condivide foto di sé e della sua quotidianità.

La vicinanza con Siria Pingo, fidanzata con Matteo, a Temptation Island 2024

Nel villaggio dei sentimenti, a Temptation Island 2024, Simone Dell'Agnello e Siria Pingo si sono avvicinati particolarmente. La fidanzata di Matteo Vitali ha ammesso di provare attrazione per il single al punto che non sa più cosa prova per il suo compagno storico. "Mi sento in colpa perché l'ho portato io qui. Mi avete chiesto se sono innamorata, ma non posso avere la risposta ora" ha raccontato la giovane.