Chi sono Siria Pingo e Matteo Vitali, prima coppia di Temptation Island 2024: cosa sappiamo sulla loro storia Siria Pingo e Matteo Vitali, fidanzati da 7 anni e originaria di Massa Carrara, sono la prima coppia di Temptation Island 2024. “Sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene”, ha spiegato la 22enne nel video di presentazione. In due anni ha perso 85kg. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Siria Pingo e Matteo Vitali sono una delle coppie di Temptation Island 2024. Fidanzati da 7 anni, vivono a Massa Carrara e sono intenzionati a mettere alla prova il loro amore. A volerlo la ragazza, 22 anni, che dopo aver perso 85kg vuole capire se il compagno è ancora innamorato di lei. "Sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene", ha raccontato nella clip di presentazione, la prima di questa edizione del.

Chi sono Siria e Matteo, la storia della prima coppia di Temptation Island 2024

Siria ha 22 anni, è nata a Gela ma vive a Massa Carrara e lavora come impiegata amministrativa, stando a quello che si legge sul suo profilo Facebook. Da sette anni è fidanzata con Matteo Vitali, di cui si hanno poche informazioni. Il ragazzo ha un profilo Instagram, che risulta però poco attivo e conta appena 300 followers. L'ultima foto insieme dei due, sui social, risale a novembre 2019, quando Siria ha compiuto 18 anni. A contattare il programma è stata la ragazza che, dopo aver perso 85kg, ha voglia di divertirsi e mostrare chi è davvero. In particolare, vuole mettere alla prova l'amore con il compagno e capire se lui apprezza chi è diventata oggi.

Perché partecipano al programma, Siria: “Voglio divertirmi”

"Ho scritto a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene", ha raccontato Siria Pingo nel video di presentazione pubblicato sul profilo social di Temptation Island. La ragazza vuole mettere alla prova l'amore di Matteo e capire se lui la ama per quella che è diventata. Prima pesava 130kg e, in due anni, ne ha persi 85: "Fino a due anni fa pesavo 130 kg, ho perso 85 kg". Il suo profilo Instagram mostra che già nel 2023 aveva completamente cambiato la sua forma fisica. "Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi". Matteo è infastidito dal fatto che molti ragazzi la guardino e le ronzino intorno, precisando di essere all'oscuro del fatto che Siria avesse contattato il programma: "La guardano tutti, gli ronzano intorno. Mi da molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation Island, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene".