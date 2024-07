video suggerito

Temptation Island, Siria sul rapporto con Matteo: “A lui interessa solo giocare alla play, non parliamo mai” Siria e Matteo continuano il loro percorso all’interno di Temptation Island. Nella quarta puntata del programma Siria confessa di avere dei dubbi sul futuro della sua relazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Siria e Matteo continuano il loro percorso all'interno di Temptation Island. Nella quarta puntata del programma, Siria vede per la prima volta alcuni video del suo fidanzato, prima mentre gioca con le altre single, poi mentre balla insieme a loro. "Con me non esistono queste cose, fuori con me è morto" commenta Siria. Poi la ragazza ricorda alcuni momenti del suo passato: "Appena ci siamo messi insieme mangiavo tutto il tempo, non mi ha mai dato un freno, da una parte avrei voluto che mi dicesse qualcosa".

Siria: "Matteo mi ha sempre aiutato quando mi bloccavo perché pensavo mi prendessero in giro"

Dopo aver visto Matteo insieme alle altre ragazze, mentre balla e si diverte, Siria si dice quasi sollevata: "Con me non è cosi ma almeno sta dando dimostrazione che qualcosa fa". Per lei non ci sono altri video e a Filippo confida: "Sto vivendo la mia vita da ventiduenne, l'ho visto felice e fare cose che magari non fa insieme a me, vorrei che lui si divertisse con me". Poi si lascia andare ad una lunga confessione con le altre fidanzate, ricordando la sua vita prima del percorso di dimagrimento:

Quando l'ho conosciuto pesavo 80 kili. L'obesità è iniziata quando stavo con lui. Mangiavo tutto il tempo, non mi ha mai dato un freno ma magari avrei voluto che mi dicesse qualcosa. Io ora faccio le cose come se fosse la prima volta, non andavo al mare o in piscina. Se vedevo qualcuno ridere pensavo fosse per me. Lui mi aiutavo quando mi bloccavo perché pensavo che mi prendessero in giro. Io mi vestivo con le maglie da uomo, non mi andavano neanche le sue maglie. Le mie sorelle e mio fratello sono sempre stati magri.

Subito dopo queste parole, Jenny decide di farle una sorpresa, regalandole un momento in cui potesse sentirsi a suo agio indossando vestiti e provando makeup.

Matteo al falò: "Anche io ho sofferto ma Siria non mi ha mai chiesto nulla"

Matteo deve fare i conti con parole forti da parte della sua fidanzata. Nei video mostrati da Filippo Bisciglia, Siria confessa di avere paura del giudizio degli altri e di avere diversi dubbi se uscire insieme al suo fidanzato dal programma. Poi racconta:

Sono io da sempre che gli vado incontro, non è che lui porta avanti la coppia, faccio tutto io. Non abbiamo conversazione, non litighiamo neanche. Lui è molto piatto anche se provo a parargli del mio lavoro non è interessato.Q uando torno a casa e lui è alla play non è che si toglie le cuffie, secondo me gli manca più la play che io. Prima mi accontentavo.

Matteo nega che la situazione sia così e poi aggiunge: "Io non capisco perché dice queste cose, neanche lei mi chiede cosa ho passato e del dolore che ho dentro. Parla sempre del suo lavoro e non fa mai una domanda". A Siria vorrebbe dimostrare ciò che è veramente e dice chiaramente di voler tornare con lei.