Siria Pingo a Temptation Island, lei pesava 130 chili ma nel 2023 aveva già raggiunto una forma perfetta Siria Pingo è la prima protagonista dell'edizione 20245 di Temptation Island. Partecipa al programma dopo avere perso 85 chili in due anni. Un risultato conquistato già da qualche tempo: lo scorso anno, infatti, era già in forma perfetta.

A cura di Stefania Rocco

Si chiama Siria Pingo la prima protagonista di Temptation Island presentata dal programma. Partecipa al format estivo di Canale5 insieme al compagno Matteo e lo fa dopo avere raggiunto un traguardo importante: essere riuscita a perdere 85 chili. È stata lei stessa a raccontarsi nel video di presentazione utilizzato per il promo del programma. “Fino a due anni fa pesavo 130 kg, ho perso 85 kg. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi”, ha raccontato serena di fronte alle telecamere, fiera dello straordinario risultato raggiunto. Il suo profilo Instagram dimostra che Siria aveva ritrovato una forma perfetta già nel 2023. A testimoniarlo gli scatti che dimostrano una linea invidiabile.

Le foto di Siria Pingo su Instagram

Siria Pingo è bellissima, probabilmente una delle più belle protagoniste del docu-reality passate dall’Is Morus Relais in Sardegna. Il corpo conquistato oggi è frutto di anni di fatica, allenamento e sana alimentazione. Decine sono le foto postate sul suo profilo, spazio virtuale sul quale si sono riversati tutti gli appassionati del programma condotto da Filippo Bisciglia. Siria è bellissima ed è comprensibilmente fiera di mostrarlo.

Perché Siria e Matteo partecipano a Temptation Island

Il video di presentazione della coppia racconta che è stata Siria a prendere l’iniziativa necessaria a partecipare a Temptation Island. “Ho scritto a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene”, ha spiegato la 22enne, fidanzata con Matteo da 7 anni. Per il compagno, invece, la loro storia d’amore sarebbe già perfetta così com’è e non avrebbe bisogno di essere sottoposta ad alcun tipo di prova da superare. “La guardano tutti, gli ronzano intorno. Mi da molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation Island, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene”, ha spiegato l’uomo che parteciperà quindi al programma soprattutto per accontentare la compagna.