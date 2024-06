Temptation Island presenta la prima coppia Siria e Matteo, lei: “Ho perso 85 kg, voglio divertirmi”

video suggerito

Manca sempre meno al ritorno in tv di Temptation Island, il reality con Filippo Bisciglia che vede diverse coppie mettersi in gioco nel villaggio dei sentimenti. A poco più di una settimana dalla partenza, in programma per il 13 giugno 2024 in prima serata su Canale5, il programma ha iniziato a scaldare i motori presentando la prima coppia ufficiale, Siria Pingo e Matteo Vitali. Fidanzati da 7 anni, hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore per volere di lei, in cerca di divertimento dopo aver perso 85 kg.

Siria Pingo e Matteo Vitali si presentano a Temptation Island

Siria e Matteo hanno deciso di partecipare a Temptation Island per volere di lei, 22enne in cerca di divertimento. "Ho scritto a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene" ha dichiarato davanti alle telecamere di Witty prima di raccontare di aver perso 85 kili in due anni: "Fino a due anni fa pesavo 130 kg, ho perso 85 kg. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi" ha continuato prima di dare la parola a lui. "La guardano tutti, gli ronzano intorno. Mi da molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation Island, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene" ha spiegato Matteo.

Chi sono Siria Pingo e Matteo Vitali, i profili Instagram

Siria ha 22 anni, è originaria di Gela ma vive a Massa Carrara, in Toscana. Su Instagram – il cui profilo è siriapingo – è seguita da oltre 3 mila followers e con loro condivide numerosi scatti di sé. L'ultima foto pubblica con il fidanzato Matteo risale al novembre 2019, giorno in cui ha compiuto 18 anni. Anche Matteo è presente su Instagram ma risulta essere meno attivo della fidanzata: il suo profilo conta poco più di 300 followers.