Temptation, Siria si sfoga: “Preparo la cena e lui gioca alla play”, Matteo: “Sono chiuso perché mi bullizzavano” A Temptation Island Siria è in crisi perché non sa cosa prova per il suo fidanzato Matteo, lamentandosi del fatto che lui non la considera. Il fidanzato, però, fa una rivelazione inaspettata, dicendo di essere stato bullizzato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Tra le coppie protagoniste di Temptation Island, c'è quella formata da Siria e Matteo. Insieme da anni, lei ha avuto un cambiamento incredibile, perdendo 85 kg e ora sente di voler vivere una vita che lui, però, non le darebbe la possibilità di fare. La ragazza si sfoga, quindi, con le sue compagne d'avventura e con i tentatori, mentre lui durante il falò rivela il motivo per cui è così chiuso nei suoi confronti.

Lo sfogo di Siria su Matteo

Siria è visibilmente in crisi, non sa se la sua storia con Matteo può andare avanti e se i sentimenti che nutriva nei suoi confronti siano sempre gli stessi. Parlando con Ludovica, quindi, prova a spiegare ciò che sente:

Non sono sicura di provare quello che provavo prima, non mi sono mai vissuta la mia vita, avevo vergogna, non andavo a ballare, non mi compravo nemmeno i vestitini, non l’ho mai fatto, quindi dico fammelo fare, per lui ora sono troppo magra. Le cose che mi mancavano era l’affetto, nell’ultimo periodo è stato più affettuoso e questa cosa mi ha fatto stare ancora peggio, quando sei in condizione di perdermi, allora mi dai quello che chiedo da sempre.

L'amica, quindi, le chiede se si sente considerata dal suo fidanzato e Siria tra le lacrime ammette: "È una vita che le mancanze che ho, lui non mi caca proprio. Magari siamo a casa, non mi caca. Io prima avevo un’ossessione per Matteo, non riuscivo a stare con lui nemmeno 20 secondi, andava a lavorare stavo male, adesso no". Questa mancanza di attenzioni si è perpetrata nel tempo, tanto che ora, dopo anni di convivenza, lei è stanca anche di certe disattenzioni da parte sua:

Io preparo la cena e lui è alla play, una parte della cena me la faccio da sola. Quando andiamo a dormire? Mi addormento che lui alla play. Ho smesso di cercarlo sessualmente, quando lo cercavo io tempo fa, lui diceva non c’ho voglia, a me questa cosa mi è rimasta, ero ancora grassa. Quindi ho smesso. Ho paura che mi potrebbe piacere altro. Mi sento un’altra persona, sto proprio bene, lui ha un carattere talmente chiuso.

Dopo questi video, Matteo è colto da una profonda crisi, ma i suoi compagni di avventura gli fanno notare come lei abbia solo manifestato certe mancanze e soprattutto Raul gli dice chiaramente di non doversi lamentare e lo sprona: "Devi fare l'uomo e devi fare la persona innamorata. E non la perdi perché stravede per te".

La rivelazione di Matteo al falò dei fidanzati

È arrivato, poi, il momento del falò dei fidanzati. Matteo riceve il tablet con dei video in cui Siria si diverte in compagnia dei tentatori, cantando, ballando e riceve anche svariati complimenti. Soprattutto uno di loro, Fabio, non esita a dirle in più occasioni: "Per me sei la più bella qui dentro" e parlando le chiede se il suo fidanzato la faccia sentire bene, Siria, quindi, risponde: "No, lui mi preferiva prima, dice che sono tutta ossa" parlando, poi, con altri tentatori si lascia andare alle lacrime: "Sto male, perché non capisco cosa voglio". Intanto, Matteo al falò decide di aprirsi e fa una rivelazione inaspettata:

Che dire, è giusto che lei si diverta. Il motivo per cui sono così, chiuso, ero dolce da piccolo, con mia mamma, poi ho subito bullismo, mi picchiavano, con la mia ex, che mi ha lasciato perché ero troppo dolce. Lei non ha mai detto niente.

Filippo Bisciglia si complimenta: "Hai detto parole molto importanti, toccanti, ti faccio i complimenti" e il ragazzo riceve anche il pieno sostegno dei suoi compagni d'avventura: "Mi sento davvero me stesso adesso, sono pronto a fare di tutto per riconquistarla".