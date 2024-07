video suggerito

Siria a Temptation Island ammette di essere confusa sulla storia con Matteo: “Vorrei essere libera” Nella puntata di Temptation Island stasera Siria Pingo ha confessato a Jenny e al tentatore Fabio di non essere sicura della sua relazione con Matteo Vitali. Ha dichiarato che vorrebbe essere libera e sentirsi sempre bene. Il fidanzato, durante il falò, ha commentato i video: “Non ha ancora visto il mio cambiamento”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Siria Pingo, nella puntata di Temptation Island di stasera, mercoledì 24 luglio, si è sfogata con la compagna di avventura Jenny sulle mancanze che sente da parte del fidanzato Matteo Vitali. Quest'ultimo ha assistito agli sfoghi della compagna durante il falò e si è ripromesso che, qualora uscissero insieme, farà in modo di renderla sempre felice.

Gli sfoghi di Siria sul fidanzato Matteo

"La mattina sto male, anche quando vado a letto. Mi manca per abitudine. Ma l'altro giorno ho pensato "cosa fa di bello per me?", non mi viene in mente niente, non so rispondere. Neanche le piccole cose. Non è questo quello che voglio" ha dichiarato Siria durante uno sfogo con Jenny. Subito dopo, è stato mostrato a Matteo, al falò, il video nel quale Siria si avvicina al single Fabio.

Al tentatore, la fidanzata ha confessato tutti i suoi pensieri riguardo la sua relazione: "Ho tanti pensieri, me li tengo per me. Vorrei essere libera. Lui, anche prima di venire qui, non ha mai abbandonato la play. Prima guardavamo i film, ma mi ha tolto la tv dalla stanza. A volte sbrocco, mi ha rotto i cog*ioni. C'è una cosa che mi ha fatto stare male, mi dice "potessi dare fuoco a quel posto". Io non credo ci sia una base per creare una famiglia. Non mi sento al sicuro con lui, sia economicamente, lui pensa ancora a tante ca**ate". Matteo, terminato il video, ha dichiarato a Filippo Bisciglia:

Più vedo video, più cerco di capire come aggiustare la nostra storia. Lei non ha visto il mio cambiamento, se lei accetterà il nuovo me, bene, altrimenti ognuno si fa la sua vita. Staremo male, ma se non c'è più niente da fare non posso obbligarla.

Siria, nel villaggio, si è divertita con una lezione di tango: "Spero di continuare a ballare con lui, ma lui è un po' amorfo" ha commentato. Matteo, al termine del falò, ha così commentato quanto assistito: "Lei era insicura di se stessa perché aveva paura dei pregiudizi, sono felice di quello che vedo. Questa cosa, come è giusto che sia, la farà con me. Cercherò di renderla felice. Se vorrà stare ancora con me, faremo un lento".

Il falò di Siria: "Spero di vedere una sua reazione"

Per Siria Pingo, al falò, non c'era nessun video. "Sto bene, mi sta facendo bene. Non è sbagliato sentirmi bambina, voglio stare bene. Mi fa sentire bella. Non posso accantonare le cose che mi piace fare, non è giusto che lo faccia per un'altra persona. Speravo in una reazione in lui, che parlasse della sua storia. Non sto vedendo niente da parte sua" ha commentato con Filippo Bisciglia.