Vittoria scopre a Temptation Island che gli amici di Alex la detestano: “Se c’è lei, non vengono” Vittoria Bricarello e Alex Petri cominciano il loro percorso a Temptation Island 2024 con le prime frizioni. Di fronte alle telecamere, l’uomo racconta il motivo che l’ha spinto a escludere la compagna dalle uscite con gli amici: “Non gli va a genio, se c’è lei non vengono”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Vittoria e Alex stanno insieme da un anno e 9 mesi. È lei a chiedere di partecipare al programma perché ritiene che lui non sia innamorato e che non la includa nella sua vita. Nel corso della seconda puntata di Temptation Island, Vittoria viene convocata nel pinnettu per vedere un video di Alex: “Lei non mi mette al primo posto, non mi chiama, non mi mette al primo posto. Lei non va a genio a nessuno dei miei amici e viceversa. I miei amici, se lei c’è, non vengono. Lei si pone male. Non andrei a convivere con lei perché non la vedo pronta. Ritiene sempre che i suoi problemi siano di serie A e i miei di seria B. Mi chiede continuamente dove sono, cosa faccio, se ho incontrato dei clienti. E poi manda messaggi a persone che non c’entrano niente. Prende il mio profilo Instagram e scrive alle persone a cui metto dei like. A volte sono clienti o cugine che mi chiedono che problemi abbia. Mi sono allontanato da lei anche sotto il profilo fisico con questi comportamenti. Mi è scaduta perché non mi aspettavo da una donna adulta questi atteggiamenti. Non so se sono innamorato di lei, la sua immagine mi è scaduta. Forse sono innamorato del ricordo di quella che era”.

I dubbi di Filippo Bisciglia sul racconto di Vittoria: “Avevi detto che non eri certa dei sentimenti di Alex”

Vittoria, uscita dal pinnettu, racconta alle fidanzate la sua versione dei fatti: “Siamo venuti qua perché mi aveva detto che mi avrebbe dato delle dimostrazioni, non perché aveva da recriminarmi delle cose. Le cose che ha detto in questo video non me le aveva mai dette”. È arrivato il momento del primo falò e la donna vede un video del suo compagno che interagisce con una delle single, Nicole, e ammette di esserne attratto”. Vittoria è incredula: “Ha fatto un’esterna con un’altra. È assurdo, mi fidavo ciecamente di lui”. Alex si sbilancia e arriva a chiedere a Nicole di fare il bagno nudi. In serata, ai fidanzati confessa: “Nicole mi attrae, c’è feeling”. Vittoria reagisce: “Ecco perché quando va a ballare con gli amici non vuole che io vada con lui. Io ero convinta dei suoi sentimenti”. A quel punto, è Filippo Bisciglia a provare a vederci chiaro: “Tu stessa avevi detto che oneri sicura dei suoi sentimenti per te”, ma la donna nega: “Non ero convinta dei suoi comportamenti non dei suoi sentimenti per me anche perché fino al giorno prima di venire qui mi ha detto che mi ama”.

Vittoria piange sulla spalla di Gaia: “Non piaccio mai a quelli che piacciono a me”

Tornata nel villaggio, Vittoria piange sulla spalla di Gaia: “Perché deve sempre andare a finire così? Perché le persone non riescono a provare per me gli stessi sentimenti che provo io per loro?”.