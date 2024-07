video suggerito

Raul lancia una sedia a Temptation Island poi piange: “Guadagno 6 stipendi. Martina è una buona a nulla ma fa male” Raul Dumitras si scioglie in lacrime a Temptation Island 2024 dopo avere visto ancora una volta la compagna Martina Ioannon insieme al single Carlo Martini. Pochi minuti prima, il giovane romano aveva lanciato una sedia: “Fa male. Non ho scusanti per certi atteggiamenti ma poi perdo la testa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nella quinta puntata di Temptation Island prosegue il viaggio nei sentimenti di Martina Ioannon e Raul Dumitras. Martina viene convocata nel pinnettu e vede Raul di nuovo molto vicino alla single Siriana. “Queste coccole non le concepisco, non le accetto e non le perdono”, è il commento della ragazza, apparentemente infastidita, “Continuo a vedere dispetti. Ho visto tre o quattro video tutti uguali. Non mi sfiorano e questo è un gran problema. Io continuo a fare il mio che è molto più costruttivo. Sono noiosi. Lui mi sembra triste e si butta su una persona che in questo momento gli sta dando affetto. Lui ha grandi mancanze di affetto, sia con gli amici che con la famiglia. Quando sta da solo, si butta su una ragazza che gli dà affetto”.

Martina pesa le differenze tra Carlo e Raul: “Uno ha una testa che mi piace, con l’altro parlo di TikTok”

Anche Raul viene convocato nel pinnettu per vedere un video della fidanzata Martina con il single Carlo. I due vedono insieme un film e Martina appare rilassata. Jenny chiede all’amica cosa abbiano fatto e lei, nel bagno, le confida che si sarebbero scambiati un abbraccio. A distanza di qualche ora, Martina ammette di vedersi bene con Carlo anche fuori dal programma: “Ma non come amico. Non potrebbe essere mio amico”. Con le amiche, Martina fa un confronto tra Carlo e Raul: “Mi vergogno a volte a parlare con lui che ha un certo tipo di testa. Io con Raul parlo di TikTok. È bello trovare una persona che sia un valore aggiunto”. Raul non riesce a nascondere il fastidio: “Con me parla di TikTok? Lei non fa altro che stare al telefono. È una buona a nulla. Guadagno sei stipendi al mese. Spero sia tutto uno scherzo, altrimenti non saprei che dire. È venuta qui a rivelare cose che non mi aveva mai detto. Parliamo di una che non si alza nemmeno a prendersi una bottiglia d’acqua, gliela deve portare la madre. Lavora due ore al giorno e la madre deve pure sgridarla perché è sempre al telefono. Parla della mia testa? Se la accollasse, mi fa un grosso favore”.

Raul pronto a lasciare Martina: “Voglio vederla sbagliare, non se la caverà così”

Raul torna nel pinnettu per la seconda volta: per lui c’è un altro video che lo manda su tutte le furie. È Carlo a chiedere a Martina di rallentare: “Frena. Pensavo fosse più semplice ma non lo è”. Lei, invece, appare presa: “Qui sono vera. Ho confidato alle ragazze che è un problema tu abbia la testa che piace a me. Non pensavo di trovare tanta sintonia”. Raul è incapace di trattenere la rabbia: “Ha la testa vuota e parla di sintonia? Banale e buffona. Non capisce un ca**o. Stupida come un sasso”. Il giovane lascia il pinnettu sconfortato, ormai al limite della sopportazione. Tornato nel villaggio, lancia in aria una sedia per sfogare la sua rabbia e nel farlo si ferisce a una mano. Tony Renda lo consola preoccupato e, notando l’infortunio, chiede all’amico se senta il bisogno di vedere un medico. “Posso stare con una che mi fa fare queste cose?”, si chiede parlando con gli amici, “Voglio vederla sbagliare. Non può salvarsi con così poco. Deve fare una figura di mer** epocale. Non devo avere nessun pensiero al falò, nessun dubbio”.

Raul piange al falò: “Fa male il pensiero di perdere Martina”

Per Martina e Raul è il momento del falò. Martina è la prima a incontrare Filippo Bisciglia: “Tutti i video che ho visto fino a oggi sono video in cui lui reagisce a qualcosa che faccio io. L’ho conosciuto come una persona simpatica e intraprendente. Quando la nostra relazione è andata avanti, lui si è completamente chiuso. Non voglio dare tutte le colpe a lui. Sto cambiando anche io e il motivo per cui sono entrata qui sta cambiando. Non mi manca come dovrebbe mancarmi il mio ragazzo”. Per lei c’è un video: mostra Raul insieme alle single ma in Martina non sembra suscitare reazioni tanto che lei ammette di non essere per niente infastidita. Raul, al contrario, è evidentemente dispiaciuto e al falò ammette di essersi reso conto che la compagna non prova i suoi stessi sentimenti. Di fronte all’ennesimo video di Martina con Carlo, Raul reagisce male e si abbandona alle lacrime: “Lei non è gelosa di me perché io ho occhi solo per lei. Io amo Martina. So quanto la amo, so quanto le do tutti i giorni. Questo non scusa i miei atteggiamenti ma uno poi esplode. Sto capendo cosa voglio e cosa voglio ricevere dall’altra parte. Fa male ma penso di meritarmi di poter stare con una persona con la quale mostrarmi per come sono”. Tornato nel villaggio, Raul non nasconde la delusione e il dolore: “Fa male. Mi sono messo in secondo piano per lei. Devo pensare di farne a meno e non ho colpe”.