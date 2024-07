video suggerito

Temptation, Martina: “Mi piace piacere, poi il sentimento passa”, Raul commenta: “Dovrebbe guardarsi e vergognarsi” La storia di Raul e Martina continua ad essere messa a dura prova. La 26enne parla continuamente con il tentatore Carlo, dicendo che il suo fidanzato è molto geloso, ma lui non è d’accordo con la descrizione che ne viene fuori e pensa anche di lasciarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nella seconda puntata di Temptation Island è arrivato il momento di assistere al falò per i fidanzati e il primo a ricevere alcuni video è Raul. Già nei giorni precedenti, la sua fidanzata, Martina, si era lasciata andare ad alcune considerazioni in merito alla loro relazione che l'avevo fatto arrabbiare, ma le altre immagini che gli arrivano, lo turbano ancora di più.

La conversazione di Martina con il single Carlo

Quello che Filippo Bisciglia mostra a Raul è il video di una cena che Carlo e Martina condividono lontano dagli altri. I due, infatti, si trovano a mangiare in giardino e hanno l'occasione di parlare in maniera più approfondita: "È troppo geloso e possessivo, sono espansiva e questa cosa a lui non piace. Devo essere così solo con lui" ripete Martina, confidandosi con il tentatore che le fa notare come il fatto di essere a cena da soli potrebbe non essere visto bene dal fidanzato: "Non è manco carino che magari parliamo un'ora sul lettino, che cambia?" lo incalza la 26enne che rivendica il suo diritto di essere libera e socievole:

Vive proprio d'istinto le sensazioni, questa cosa ci ha legati, ma non basta solo questo. Le mie amiche non lo vedono per me, perché cerca di privarti della sua solarità. Se non stessi con Raul e ti incontrassi fuori ti conoscerei proprio, adesso non ce l'ho proprio questa spinta.

Carlo, quindi, prova a farla riflettere e quindi sottolinea come a lei, in realtà, piaccia flirtare: "No flirtare no, ma a me piace piacere, che devo fare?". Il tentatore, quindi, rincara la dose e ipotizza che questo suo atteggiamento dia dovuto al fatto che senta delle mancanze nella sua relazione: "Allora, mancanze non ne ho, però ammetto che ho il fatto che lui mi giudica sbagliata quando sono me stessa, un po' mi fa scemare tutto" dice Martina. Raul, quindi, si rivolge a Filippo Bisciglia dicendo: "Lei dice che questa cosa che gliela faccio scemare ma quando le chiedo se le piace u ragazzo geloso dice di sì, è una a cui piace piacere, lo so".

La conversazione, però continua e Martina si lascia andare ad ammissioni piuttosto significative. Quando Carlo le dice che, fuori dal programma lui l'avrebbe conosciuta, lei risponde: "Io ci sarei stata, se io tipo vedessi che lui da lontano continua a giudicarmi, glielo direi, basta". E Carlo: "Nonostante il sentimento?" e lei: "Sì, tanto passa. Io devo vivere per lui e lui per me, non esiste".

Raul commenta i video con gli altri fidanzati

Il commento di Raul, una volta terminati i video, è piuttosto chiaro e infatti dopo il falò, parla in maniera molto pacata con Filippo dicendo:

Mi disturba questa cosa, nel momento immediato ci scontriamo, stando qua l'altro giorno ho visto un video e ho avuto una reazione che non mi piacciono, stavo qua con i ragazzi, ho pensato, ho respirato, non mi piace come vuole far passare la cosa, esagerata. Alcune cose non mi piacciono, ma sono qua apposta, devo stare sereno valutare.

Una volta rientrato nel villaggio dei fidanzati, però, Raul si sfoga con i suoi compagni di avventura ai quali rivela che qualora dovesse vedere altre azioni del genere, potrebbe pensare di lasciarla:

Tu mi porti qua per vedere le mie reazioni, non devo vedere te che vedi con la gente, se pensi che io sia geloso. Dici che il sentimento passa, se passa una donna e non la guardo, non perché mi sento forzato, non ne ho proprio il bisogno. Quello che le do io è una cosa rara, dove lo trovi uno che porta rispetto a questa maniera. Io a costo di essere freddo, se vedo che va avanti così, anche se la amo ancora dico basta