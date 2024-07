video suggerito

Siria e Matteo un mese dopo Temptation Island stanno ancora insieme? Cosa è successo alla coppia Dopo aver capito su quali punti lavorare nella loro relazione, Siria Pingo e Matteo Vitali hanno lasciato insieme Temptation Island. Cosa è successo a un mese di distanza dal loro falò di confronto? I due si raccontano a Witty Tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Siria Pingo e Matteo Vitali sono una delle coppie di Temptation Island 2024. I due, fidanzati da sette anni, sono entrati nel programma per il desiderio di lei di mettere a prova il loro amore. La ragazza aveva bisogno di capire se il suo drastico cambiamento fisico avesse inciso sul rapporto con lui. Entrati nei villaggi, però, Siria aveva svelato che quella non era l'unica motivazione, rivelano di sentirsi trascurata e chiusa in una storia non più stimolante. Dal canto suo, Matteo si era lasciato andare a racconti molto intimi sul suo passato segnato dal bullismo. Al falò di confronto, dopo essersi detti cosa non andava nella loro relazione, sono usciti insieme verso un futuro fatto di promesse d'amore. Un mese dopo l'esperienza nel programma si raccontano a Witty Tv.

Siria e Matteo si raccontano: "È come se ci fossimo fidanzati daccapo"

Siria racconta che l'esperienza nel programma è servita a lei e Matteo per dare una seconda possibilità alla loro relazione e aggiunge di essere molto felice per le attenzioni che lui le sta dando. "Si è riaccesa la fiamma più forte di prima, mi sento più sicuro di me stesso con il cambiamento che ho fatto – spiega Matteo – ora sono certo di poterle dare ciò che ha sempre desiderato". Uno dei problemi principali della loro relazione era la mancanza di comunicazione, una punto su cui stanno lavorando. Siria dice:

Io non sapevo che avesse sofferto di bullismo. Quando siamo usciti dal programma ne abbiamo parlato per ore ed ore e mi sono fatta raccontare quello che ha passato perché l'ho passato anche io. Confrontarci su una cosa che abbiamo passato entrambi può solo darci che forza. Ci siamo raccontati anche cosa è significato per noi stare distanti dopo sette anni di relazione, era la prima volta che si separavamo.

Dopo il programma entrambi hanno scelto di mettere da parte il lavoro per ritagliarsi del tempo insieme. "Volevo dedicarle del tempo, quello che ho perso" confessa Matteo. "La playstation c'è ma non ci ha più giocato, ho vinto. Ora quando torno a casa la prima cosa che mi chiede è come è andata la mia giornata. Sappiamo cosa significa stare separati, non vogliamo più provarlo" sottolinea Siria. I due andranno in Sicilia e ad Amsterdam, poi Siria farà un viaggio insieme alle ragazze del programma con cui ha stretto amicizia.

Siria e Matteo dopo Temptation Island: "In futuro vorremmo crearci una famiglia"

Matteo non ha intenzione di trascurare la sua fidanzata e non farà più errori. "Ci auguriamo che questa esperienza a Temptation Island ci abbia insegnato cose che dureranno nel tempo. L'amore va coltivato ogni giorno" spera Siria. Prima del termine dell'intervista, Matteo si allontana per poi tornare con un mazzo di fiori per lei. Entrambi si commuovono mentre dicono di amarsi. Siria, rivela che all'orizzonte c'è l'idea di costruirsi una famiglia: "Ora no, sono piccola. Prima dobbiamo pensare alla casa, alla macchina e alla patente. Poi si penserà a mettere al mondo un figlio, sarei contenta di avere una famiglia con lui".