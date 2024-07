video suggerito

Amadeus farà con uno show musicale a settembre sul Nove: “Direttore artistico di Suzuki Music Party” Non solo l’access con I Soliti Ignoti, secondo Dagospia in autunno Amadeus sarà direttore artistico di uno show musicale trasmesso dall’Allianz Cloud di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'arrivo al Nove di Amadeus è vicinissimo. Il conduttore, che ha detto addio alla Rai dopo gli anni gloriosi di Sanremo, è pronto a iniziare la sua nuova avventura televisiva sulla rete Warner Bros. Discovery, dove andrà in onda tutte le sere nell'access con un format molto simile a I Soliti Ignoti, sfidando Affari Tuoi su Rai1 e Striscia La Notizia su Canale 5.

Uno show musicale per Amadeus

Per Amadeus, tuttavia, quello dell'access non sarà il solo impegno autunnale. A settembre il conduttore potrebbe già essere impegnato con una prima serata. A parlarne è Dagospia, secondo cui Amadeus condurrà il 22 settembre Suzuki Music Party, un evento musicale trasmesso dall'Allianz Cloud di Milano, con dodici numeri uno della musica che canteranno un brano del loro repertorio e una nuova hit in anteprima.

Amadeus sarà direttore artistico

Stesso periodo e titolo molto simile, se non altro per lo sponsor identico, al format Arena Suzuki, che Amadeus ha condotto su Rai1 nelle ultime stagioni, ma questa volta la chiave non sarebbe quella revival, bensì la caratura degli ospiti musicali. Una logica che darebbe seguito al valore acquisito da Amadeus negli ultimi anni grazie ai suoi Sanremo di enorme successo. Per lui, si legge su Dagospia, il ruolo di direttore artistico dell'evento, si deduce la possibilità che alla conduzione possa esserci spazio anche per altri volti.

Dai Soliti Ignoti a La Corrida, gli impegni di Amadeus sul Nove

Per il conduttore, quindi, ci sarebbe subito un doppio impegno per l'inizio della nuova avventura professionale. Nei mesi successivi, inoltre, arriverà anche un'altra prima serata, visto che Amadeus porterà sul Nove il format storico de La Corrida, appuntamento già confermato nelle scorse settimane.

Come era accaduto un anno fa per Fabio Fazio, l'approdo di Amadeus sul Nove sarà inevitabilmente il filtro attraverso il quale verrà analizzata la prossima stagione televisiva. Sarà curioso capire quale sarà l'impatto del suo arrivo sulla rete, che si candida a inserirsi definitivamente nella partita delle reti generaliste.