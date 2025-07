Chi è Martina Ceretti, la presunta amante di Raoul Bova per cui avrebbe tradito Rocio Munoz Morales

Martina Ceretti è la presunta amante di Raoul Bova, per la quale l’attore avrebbe tradito Rocio Munoz Morales secondo Fabrizio Corona. Ha 23 anni, fa la modella e ha la passione per la recitazione. È di Roma ma vive a Milano per lavoro. Con l’attore avrebbe avuto una relazione durata circa due anni e mezzo.

Martina Ceretti è la presunta amante di Raoul Bova, per la quale avrebbe tradito Rocio Munoz Morales, come sostenuto da Fabrizio Corona nella nuova puntata di Falsissimo chiamata "Falsissimo Island pt.1". Ha 23 anni, fa la modella e ha la passione per la recitazione. È di Roma ma vive a Milano per lavoro. Con l'attore, sostiene l'imprenditore, avrebbe avuto una relazione durata circa due anni e mezzo.

Chi è Martina Ceretti, la presunta amante di Raul Bova lavora come modella

Martina Ceretti ha 23 anni, è di Roma ma vive a Milano per lavoro. Fa la modella e appartiene all'agenzia Fashion Model. Non ha mai nascosto di avere la passione per la recitazione e, nel corso della sua carriera, ha preso parte a un video di Eros Ramazzotti. Ha studiato Filosofia all'università. Dopo la laurea, come dichiarato da lei stessa in un'intervista al Corriere dello spettacolo risalente a marzo 2024, la sua intenzione è quella di iscriversi ad un’Accademia di Cinema e Recitazione: "Ho anche studiato canto, vorrei riprendere a fare lezioni perché aiuta molto ascoltare i propri sentimenti e raccontarli attraverso una canzone", le dichiarazioni rilasciate al tempo. Su Instagram è presente con il nome "marticeretti", è seguita da quasi 100mila followers ma ha il profilo privato.

Martina Ceretti, la presunta amante di Raoul Bova secondo Corona

La relazione con Raoul Bova raccontata da Corona

La relazione tra Martina Ceretti e Raoul Bova, secondo quanto sostenuto da Fabrizio Corona, si sarebbe basata su uno scambio di conversazioni durato due anni. L'imprenditore, nella nuova puntata di Falsissimo chiamata "Falsissimo Island pt.1", spiega di aver avuto accesso alle loro conversazioni, ma nel filmato ne mostra solo una ricostruzione digitale. I due, nella presunte chat, avrebbero tentato più volte di vedersi a Roma, lui le avrebbe chiesto più volte delle foto e se si trattasse di un profilo fake. Dopo due anni, poi, il presunto primo incontro all'Hotel Principe di Savoia di Milano. Oltre all'attore, Ceretti avrebbe avuto dei flirt anche con il calciatore Sandro Tonali e Stefano De Martino.