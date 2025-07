“Raoul Bova ha tradito la moglie Rocio Munoz Morales con Martina Ceretti”, le chat e gli audio mostrati da Corona

Nella puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona chiamata "Falsissimo Island parte 1", il re dei paparazzi parla di quello che lui sostiene essere un tradimento di Raoul Bova nei confronti della moglie Rocio Munoz Morales. L'attore avrebbe avuto una relazione durata circa due anni e mezzo con Martina Ceretti, una modella milanese di 23 anni nota su Instagram con il nome "marticeretti". A sostegno di quanto dice, le chat e gli audio che i due si sarebbero scambiati prima del loro primo incontro, avvenuto all'Hotel Principe di Savoia di Milano dopo due anni di conversazioni via social.

Martina Ceretti e i flirt con i Vip secondo Corona, da Tonali a De Martino

Dopo giorni in cui si rincorrono le voci di una rottura tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Fabrizio Corona sostiene di aver svelato il motivo della fine della loro storia. Secondo l'imprenditore, l'attore avrebbe avuto per due anni e mezzo una relazione con Martina Ceretti, una modella milanese di 23 anni, trenta in meno rispetto a lui, che ne ha 53. Ceretti ha un Instagram da quasi 100mila followers: "Ha avuto a che fare con tantissimi personaggi noti, ma ne citerò solo tre", dice Corona. Poi, svela i nomi: "Il primo è Sandro Tonali, poi Stefano De Martino e infine Raoul Bova". A sostegno di quanto afferma, il re dei paparazzi pubblica un presunto screen tra il conduttore di Affari Tuoi e la modella.

La presunta relazione con Raoul Bova

A informare Corona del tradimento sarebbe stato quello che lui definisce "un figlio del circolino disagiato, tossicodipendente, che una sera mi telefona insieme a Martina Ceretti in persona". La loro relazione si sarebbe basata su uno scambio di conversazioni durato due anni. L'imprenditore sostiene di aver avuto accesso alle conversazioni, ma nel filmato ne mostra solo una ricostruzione digitale. I due, nella presunte chat, avrebbero tentato più volte di vedersi a Roma, lui le avrebbe chiesto spesso delle foto e se si trattasse di un profilo fake. Lei, si sarebbe rifiutata di mandargli immagini: "Non faccio queste cose", avrebbe detto. Bova le avrebbe proposto una cena a quattro "per dare meno nell'occhio, insieme all'ufficio stampa e un amico stilista". Dopo due anni, poi, il presunto primo incontro all'Hotel Principe di Savoia.

Alla fine, Corona sostiene che i due si sarebbero visti e avrebbero avuto un rapporto sessuale. L'attore, però, si sarebbe coinvolto sentimentalmente: "Lui è convinto di aver fatto l'amore", dice, prima di far ascoltare una prima parte di audio che Bova avrebbe inviato alla ragazza l'indomani mattina, che sarebbe, secondo lui, una dichiarazione d'amore. "Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti", le parole. Il resto dei contenuti è al momento irreperibile.