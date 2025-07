Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si sono lasciati? “Lui sta cercando casa”, cosa succede alla coppia

Da tempo si rincorrono voci su una possibile crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, ma ora sembrerebbe che la rottura tra loro stia prendendo una piega definitiva. Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, infatti, l'attore sarebbe pronto a lasciare la casa dove vive con Rocio e le loro due figlie, Luna e Alma.

Cosa sta succedendo tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: la presunta crisi

Stando a quanto scritto dal settimanale, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales abitano ancora nella stessa casa, ma lui in questi giorni starebbe cercando una nuova sistemazione per poter andare a vivere da solo. L'attore preferirebbe rimanere nella stessa zona di prima, nel centro della Capitale, per poter stare accanto alle sue due bambine Luna e Alma. Oltre a quest'indiscrezione, è da tempo che la coppia non si mostra più insieme sui social, alimentando i sospetti di una distanza che non sarebbe solo fisica. I due, infatti, stanno trascorrendo l'estate separata, lei con le figlie, lui impegnato sui set.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales via Instagram

A La Volta Buona Rocio Munoz Morales aveva smentito i rumors

A maggio scorso, Rocio Munoz Morales era stata ospite del salotto di Caterina Balivo. In quell'occasione aveva raccontato il suo provino per il film Immaturi di Paolo Genovese – set in cui conobbe Raoul Bova – e aveva accennato all'aiuto datole da un amico per imparare qualche frase in italiano. "Non sono il suo tipo. È il mio amico del cuore, con cui da poco hanno detto che avevo una storia" aveva assicurato alla conduttrice, smentendo categoricamente il rumors. Nel corso dell'intervista, poi, aveva fatto riferimento agli inizi della sua relazione con l'attore: "Sul set parlavo in inglese. Con Raoul abbiamo fatto anche l'amore in inglese". A proposito della loro famiglia, invece, aveva confessato: "Siamo dei genitori che falliscono, non siamo perfetti ma amiamo alla follia le nostre figlie".