Rocio Munoz Morales e l'inizio con Raoul Bova: "Non parlavo italiano, abbiamo fatto l'amore in inglese" Ospite de La Volta Buona, Rocio Munoz Morales parla della sua carriera e dei suoi primi tempi in Italia. L'attrice rivela che appena arrivata per il film di Paolo Genovese aveva difficoltà a comunicare anche con lo stesso Raoul Bova che non conosceva lo spagnolo.

Rocio Munoz Morales è stata ospite de La Volta Buona. L'attrice, a teatro con Contrazioni Pericolose, ha parlato della sua infanzia e del rapporto con il compagno Raoul Bova (da cui ha avuto le figlie Luna e Alma). Nel corso dell'intervista ha ricordato il suo arrivo in Italia e le difficoltà nell'imparare bene la lingua.

Rocio Munoz Morales: "Avevo paura di Julio Iglesias, aveva la fama di sciupafemmine"

A Caterina Balivo Rocio Munoz Morales racconta di essere cresciuta con due genitori che si amavano: "Ho vissuto con questo esempio, si piacevano tanto. Io e le mie sorelle abbiamo avuto l'esempio di un grandissimo amore". È molto legata a loro: "Sono le mie grandi confidenti. È bello averle nella mia vita. Mi manca il caffè con loro, i momenti di sfogo, qualcuno che non mi giudichi mai. Qui a Roma ho delle amiche ed esco con le mie bambine". Quando in studio viene trasmesso il suo discorso alla Mostra del Cinema di Venezia dedicato ai suoi genitori, le scende una lacrima: "Mi commuovo tantissimo nel rivederlo". Rivela come suo padre, che non volesse facesse l'attrice, è stato il suo primo fan. Parlando degli inizi al fianco di Julio Iglesias, confessa:

Lui mi chiese di fare un provino. Feci un concerto con lui quando avevo solo 18 anni, abbiamo girato il mondo insieme. Avevo paura perché aveva la fama di "sciupafemmine". Per me è stato un secondo padre. Lui cercava una ballerina come corista, io canto malissimo. Mi chiudeva il microfono e io facevo finta.

Rocio Morales: "Mi hanno paparazzata con un mio amico ma non stiamo insieme, ha altri gusti"

"Siamo dei genitori che falliscono, non siamo perfetti ma le amiamo alla follia" rivela Rocio Munoz Morales parlando della famiglia creata insieme a Raoul Bova. Insieme a lui ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2018: "Ci siamo un po' ingarbugliati. Gli ho detto che avrebbe dovuto ballare con la faccia. Io avevo scoperto da poco di essere incinta di Alma". L'attrice racconta di essere arrivata in Italia per prendere parte a un film di Paolo Genovese (dove ha conosciuto Raoul Bova): "Giorgia è stata la mia insegnante di italiano perché quando sono arrivata in Italia non parlavo una parola in questa lingua. I provini per il film li ho fatti da Madrid masticando qualche parola che mi aveva insegnato un amico di Milazzo". La conduttrice chiede se con lui ci sia stato del tenero: "No, non gli piaccio. Ha altri gusti. È il mio amico del cuore, con cui da poco hanno detto che ho avuto una storia e lui mi ha detto Rocì cosi mi rovini la piazza". Balivo domanda come facesse a comunicare durante le riprese: "Sul set parlavo in inglese. Con Raoul abbiamo fatto anche l'amore in inglese".