Affari Tuoi del 23 aprile: Sharon scambia 300mila euro per Gennarino, ma si salva grazie all’offerta

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Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 23 aprile, la protagonista della serata è Sharon, impiegata commerciale in arrivo dalla Valle d’Aosta. Accompagnata dal fidanzato Gabriel, la concorrente gioca con il pacco numero 18, in una serata segnata dalle gag di Herbert Ballerina e dalla sua nuova "invenzione": il Vasco idromassaggio.

La partita di Sharon e il fidanzato Gabriel

L’inizio del match è tutto in salita: Sharon vede sfumare subito i 50mila e i 20mila euro. La fortuna sembra però girare quando trova il "Pacco Ballerina", che porta in studio l’esibizione di Martina Miliddi. Dopo aver eliminato i paracadute da 30mila e 10mila euro, arriva la prima telefonata del Dottore con un’offerta da 38mila euro. La valdostana, decisa, rifiuta e prosegue per la sua strada. Poco dopo dice no anche al cambio pacco, mossa che si rivela azzeccata: Sharon scova il pacco da 0 euro, facendo scatenare lo studio sulle note del tormentone di Sal Da Vinci.

Gabriel, il fidanzato di Sharon di Affari Tuoi

Uno dei momenti più toccanti della serata arriva con l'apertura del numero 15 delle Marche: un numero legato al ricordo dello zio che commuove Sharon. Il pacco contiene solo 10 euro e la partita decolla: a metà percorso il podio dei premi più alti è ancora intatto. Davanti a un'offerta salita a 43mila euro, Sharon tentenna: "Accettare o rifiutare è comunque difficile", ma alla fine trita l'assegno. La svolta decisiva, però, avviene poco dopo, quando la concorrente cede al dubbio e accetta il cambio, scambiando il suo 18 con il numero 17.

Il finale: Sharon accetta 43mila euro ma la beffa è servita

A quattro tiri dalla fine, la tensione è altissima: Sharon resta con due pacchi blu (20 euro e Gennarino) e i due premi giganti da 100mila e 300mila euro. Il Dottore torna alla carica proponendo nuovamente 43mila euro. Su suggerimento di Gabriel, Sharon decide di rischiare ancora puntando al colpo grosso, ma il tiro successivo è fatale: via i 100mila euro.

Con due blu e un solo rosso rimasto (i 300mila), il Dottore non cambia cifra e offre per la terza volta 43mila euro. Sharon, sfinita dalla tensione, decide di fermarsi e accetta l'assegno. La scoperta finale è però amarissima: nel pacco 17, preso con lo scambio, c'era Gennarino. Nel suo pacco originale, il numero 18, c’erano proprio i 300mila euro.