Affari Tuoi del 23 aprile: Sharon scambia 300mila euro per Gennarino, ma si salva grazie all’offerta
Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 23 aprile, la protagonista della serata è Sharon, impiegata commerciale in arrivo dalla Valle d’Aosta. Accompagnata dal fidanzato Gabriel, la concorrente gioca con il pacco numero 18, in una serata segnata dalle gag di Herbert Ballerina e dalla sua nuova "invenzione": il Vasco idromassaggio.
La partita di Sharon e il fidanzato Gabriel
L’inizio del match è tutto in salita: Sharon vede sfumare subito i 50mila e i 20mila euro. La fortuna sembra però girare quando trova il "Pacco Ballerina", che porta in studio l’esibizione di Martina Miliddi. Dopo aver eliminato i paracadute da 30mila e 10mila euro, arriva la prima telefonata del Dottore con un’offerta da 38mila euro. La valdostana, decisa, rifiuta e prosegue per la sua strada. Poco dopo dice no anche al cambio pacco, mossa che si rivela azzeccata: Sharon scova il pacco da 0 euro, facendo scatenare lo studio sulle note del tormentone di Sal Da Vinci.
Uno dei momenti più toccanti della serata arriva con l'apertura del numero 15 delle Marche: un numero legato al ricordo dello zio che commuove Sharon. Il pacco contiene solo 10 euro e la partita decolla: a metà percorso il podio dei premi più alti è ancora intatto. Davanti a un'offerta salita a 43mila euro, Sharon tentenna: "Accettare o rifiutare è comunque difficile", ma alla fine trita l'assegno. La svolta decisiva, però, avviene poco dopo, quando la concorrente cede al dubbio e accetta il cambio, scambiando il suo 18 con il numero 17.
Il finale: Sharon accetta 43mila euro ma la beffa è servita
A quattro tiri dalla fine, la tensione è altissima: Sharon resta con due pacchi blu (20 euro e Gennarino) e i due premi giganti da 100mila e 300mila euro. Il Dottore torna alla carica proponendo nuovamente 43mila euro. Su suggerimento di Gabriel, Sharon decide di rischiare ancora puntando al colpo grosso, ma il tiro successivo è fatale: via i 100mila euro.
Con due blu e un solo rosso rimasto (i 300mila), il Dottore non cambia cifra e offre per la terza volta 43mila euro. Sharon, sfinita dalla tensione, decide di fermarsi e accetta l'assegno. La scoperta finale è però amarissima: nel pacco 17, preso con lo scambio, c'era Gennarino. Nel suo pacco originale, il numero 18, c’erano proprio i 300mila euro.