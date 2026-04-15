Affari tuoi, Michele è un meccanico disoccupato: “Cerco lavoro” ma rifiuta 75mila euro

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La puntata di Affari tuoi di stasera, mercoledì 15 aprile. Ha giocato Michele dal Molise. Ha pescato il pacco numero 10. Nel gioco televisivo condotto da Stefano De Martino, si è fatto accompagnare dalla fidanzata Diana, che fa l'insegnante di scuola primaria. Michele è originario di Campodipietra in provincia di Campobasso. Nella vita è un meccanico specializzato in mezzi pesanti anche se preferisce le auto, ma attualmente è in cerca di occupazione: "Faccio un appello, cercherei lavoro in Molise". Michele ha assicurato di voler donare un quarto della vincita, ma il finale è stato disastroso. Stefano De Martino ha lasciato che fosse Herbert Ballerina a condurre una parte della puntata perché anche il comico è originario di Campobasso.

La partita di Michele ad Affari tuoi del 15 aprile

La partita di Michele ha avuto inizio con l'uscita di scena del pacco da 30mila euro e del pacco da 200mila euro. Poi, però, ha beccato Gennarino e si è portato a casa il jackpot da 6mila euro. Herbert ha confidato: "Mi sono già stancato", ma ha continuato a condurre la puntata. La prima offerta del Dottore è stata di 30mila euro. Ma il tabellone aveva ancora delle belle cifre in palio e il concorrente ha deciso di continuare. Subito dopo ha beccato i 50mila euro. A questo punto, Stefano De Martino ha ripreso le redini della puntata e ha chiamato il Dottore che ha offerto il cambio. Michele ha preferito continuare con il pacco numero 10. I tiri successivi sono stati tutto sommato fortunati, sono usciti di scena solo i 15mila euro.

Michele rifiuta 75mila euro e vince 6100 euro

L'offerta del Dottore è salita a 35mila euro. Michele ha ammesso che sono "bei soldi", ma ha rifiutato l'offerta. Subito dopo sono usciti i 10mila euro. L'offerta è salita a 39mila euro. Il pacchista l'ha rifiutata. Una serie di tiri fortunati, ha portato l'offerta a crescere: 44mila euro, poi 50mila euro. Ma il concorrente era convinto di avere i 300mila euro nel suo pacco: "Vedere 50mila euro per me sono tantissimi soldi. Io sono un operaio comune. Nella mia vita ho sempre svolto lavori abbastanza normali, di tutto rispetto. Ma sento di avere i 300mila". Grazie ai pacchi blu usciti di scena, l'offerta è arrivata a 57mila euro, poi addirittura a 75mila euro. Ma chi troppo vuole nulla stringe. Michele ha rifiutato l'offerta: "Centomila e trecentomila euro sono ancora lì e fanno gola, sarebbero una svolta per noi e per il nostro futuro". Purtroppo sono usciti di scena i 300mila euro. L'offerta è precipitata a 33mila euro. Michele ha rifiutato sperando di avere 100mila euro nel suo pacco, ma ne aveva solo 100, a cui ha sommato i 6mila euro del jackpot di Gennarino.