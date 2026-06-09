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Herbert Ballerina diventa conduttore di Affari Tuoi, quando torna De Martino la concorrente perde 200mila euro

Ad Affari Tuoi Herbert Ballerina debutta alla conduzione al posto di Stefano De Martino. Ma Gabriella perde tutto e, dopo la Regione Fortunata, torna a casa senza premio.
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A cura di Stefania Rocco
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La puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 8 giugno si è rivelata particolarmente singolare per la presenza, per la prima volta, di Herbert Ballerina nel ruolo inedito di conduttore. Protagonista della serata è stata Gabriella, concorrente proveniente da Messina che gioca per la Sicilia con il pacco numero 16. Dirige un’azienda attiva nel settore navale di proprietà della sua famiglia e ha due figlie, una delle quali compie gli anni proprio oggi. Stefano De Martino approfitta dell’occasione per fare anche lui gli auguri a una persona a lui cara, la sorella Adelaide, che compie 32 anni.

Come anticipato e mai accaduto prima nella storia del programma, il conduttore ha ceduto temporaneamente il suo ruolo a Herbert Ballerina, che ha preso le redini della trasmissione durante l’apertura dei primi sei pacchi, con De Martino accomodato tra i pacchisti.

A Herbert viene assegnato il compito di portare fortuna alle concorrenti e il neo conduttore si rivela all’altezza: nei primi sei pacchi escono 10mila, 20mila, 200 euro, 100 euro, 50 euro e 75mila euro. Con Herbert "promosso", il Dottore propone la prima offerta della serata da 37mila euro, ma Gabriella decide di rifiutare. A quel punto De Martino torna al suo posto e arriva il primo "cattivo presagio": il suo ritorno coincide con l’apertura del pacco da 200mila euro, eliminato dal tabellone.

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La partita prosegue tra alti e bassi, con il Dottore che propone cambi e offerte che Gabriella rifiuta. Si arriva così a una situazione di parità: cinque pacchi blu e cinque pacchi rossi, tra cui quelli da 100mila e 300mila euro. Ma la fortuna cambia improvvisamente e la concorrente siciliana elimina uno dopo l’altro tutti i pacchi blu. L’ultimo affondo coincide con l’uscita del pacco da 300mila euro, che la costringe ad accedere alla Regione Fortunata. La serata si chiude però senza premio: dopo aver scelto Puglia e Valle d’Aosta, Gabriella perde tutto. La Regione Fortunata era la Toscana.

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