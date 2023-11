Un nuovo arrivo in casa De Martino, la famiglia di Stefano si allarga: è nato Mattia La famiglia di Stefano De Martino è in festa per l’arrivo di Mattia, figlio di Diego Di Domenico e di Adelaide, sorella del conduttore di Bar Stella. La prima foto del piccolo è su Instagram.

La famiglia De Martino è in festa con l'arrivo di un nuovo membro: Mattia Di Domenico. Tanta gioia e felicità nella famiglia originaria di Torre Annunziata, poiché Adelaide, la sorella di Stefano De Martino, ha dato il benvenuto a questo bellissimo bambino insieme al suo compagno Diego Di Domenico. Proprio così: Stefano De Martino è diventato zio. La prima foto del piccolo è già su Instagram: "Mattia Di Domenico 28/11/2023. Benvenuto amore", ha scritto Adelaide sul social di Meta.

Stefano De Martino è diventato zio per la prima volta

Un nuovo ruolo per Stefano De Martino, dopo quelli già conquistati nel mondo dello spettacolo. È la prima volta, infatti, che l'ex ballerino di Amici può fregiarsi della ‘qualifica' di zio. Per Adelaide De Martino, infatti, questo è il primo figlio. L'entusiasmo per questo nuovo arrivo deve essere davvero forte, sebbene Stefano De Martino non abbia ancora condiviso alcun pensiero sui suoi canali ufficiali. Il piccolo Mattia è nato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, presso la Clinica Villa Stabia, popolare ospedale privato della zona. Sui social ufficiali della clinica c'è la foto di Stefano De Martino, raggiante dalla felicità.

Nonna Maria Rosaria è al secondo nipotino

Per Maria Rosaria, mamma di Stefano e Adelaide, l'arrivo di Mattia rappresenta anche l'arrivo del secondo nipotino, dieci anni dopo Santiago, nato dall'amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La madre di Stefano è da sempre molto riservata, ma per l'arrivo di questo nuovo nipotino si è sbottonata sui social commentando proprio la foto dell'annuncio della gravidanza di Adelaide: "Ti aspetto piccolo amore di nonna", aveva scritto. Anche altri elementi della famiglia hanno accolto con gioia sui social, l'arrivo di Mattia: "Ti abbiamo aspettato ed immaginato per 9 mesi. Hai superato tutte le aspettative cuoricino di zia. Sei Spettacolare".