Alessia Marcuzzi nuova giurata a Tale e Quale Show, Stefano De Martino sarà quarto giudice (a rotazione) Sarà Alessia Marcuzzi a prendere il posto di Loretta Goggi nella giuria di Tale e Quale Show. Confermati Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello che saranno affiancati di puntata in puntata da un quarto giudice a rotazione. Tra i nomi confermati Stefano De Martino, Pupo e Geppi Cucciari.

A cura di Stefania Rocco

Sarà Alessia Marcuzzi a prendere il posto dell'uscente Loretta Goggi nella giuria di Tale e Quale Show, il talent di Rai1 condotto da Carlo Conti. Lo conferma Tv Sorrisi e Canzoni che annuncia lo sbarco della presentatrice nel programma. Marcuzzi siederà tra i due giurati confermati, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. I tre giurati fissi, inoltre, saranno affiancati di puntata in puntata da un quarto giudice a rotazione: tra i volti già confermati quelli di Stefano De Martino, Pupo e Geppi Cucciari.

Il 2024 in tv di Alessia Marcuzzi tra Prime Video e Rai

Quello in corso sarà un anno di debutti per Marcuzzi che, dopo il rientro in Rai con Boomerissima, si appresta a sedere in uno dei posti più prestigiosi del prime time di Rai1. Il programma condotto da Carlo Conti – da quest’anno nuovamente conduttore del Festival di Sanremo – è infatti una garanzia di ascolti e ottima resa televisiva. Ma nell’immediato futuro di Alessia c’è anche Prime Video. La conduttrice è infatti stata scelta per condurre Red carpet – Vip al tappeto, uno show che, come anticipato da Tv Blog, strizza l’occhio a Celebrity Hunted. Marcuzzi dovrà aiutare tre squadre formate da guardie del corpo ad accompagnare i vip a loro assegnati verso la destinazione finale tra disturbatori e imprevisti. Ad affiancare Alessia ci saranno i commenti della Gialappa’s Band.

Il cast di Tale e Quale Show 2024

Non è stato ancora svelato, invece, il cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. Secondo Tv Blog, a essere propinati dalla squadra del talent show condotto da Carlo Conti sarebbero stati Beatrice Luzzi, Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Pamela Petrarolo, Justine Mattera, Samuel Peron, Amelia Villano, Adriana Volpe, Massimiliano Varrese, Corrado Tedeschi, Elena Barolo, Costanza Caracciolo e Beppe Quintale.