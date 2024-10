video suggerito

Carmen Di Pietro a Tale e Quale massacra Katia Ricciarelli e Malgioglio la demolisce: la soprano telefona in diretta Carmen Di Pietro ha imitato Katia Ricciarelli nella puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 25 ottobre. Cristiano Malgioglio l’ha demolita: “Non sei raccapricciante, sei terrificante”. Poi il colpo di scena. La telefonata di Katia Ricciarelli in diretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

164 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella sesta puntata di Tale e Quale Show trasmessa venerdì 25 ottobre, Carmen Di Pietro ha imitato Katia Ricciarelli. L'esibizione è stata disastrosa ma come sempre esilarante. La showgirl ci ha messo il consueto impegno, ma a metà esibizione ha dimenticato le parole, un problema non da poco che si è aggiunto alle evidenti stonature. La sfida era chiaramente una missione impossibile. Ci ha pensato Cristiano Malgioglio a rimarcarlo a dovere. Poi, è arrivata la telefonata di Katia Ricciarelli.

Carmen Di Pietro imita Katia Ricciarelli, Cristiano Malgioglio la demolisce

Carmen Di Pietro, pur non brillando in classifica, è sicuramente la concorrente più amata di questa edizione di Tale e Quale Show. Le sue esibizioni diventano virali in un battito di ciglia. Lei vorrebbe più comprensione da parte dei giudici: "Studio dalla mattina alla sera come una disgraziata. Già per me cantare è una situazione abnorme, figuriamoci con la lirica". Carmen Di Pietro ha imitato Katia Ricciarelli intonando Tu che m’hai preso il cor. Sincera come sempre ha ammesso ben prima di esibirsi: "Becco le note quando capita". Alla prima stonatura, Cristiano Malgioglio ha cercato l'uscita. Poi, la concorrente si è interrotta: "Mi sono imbrogliata, mi sono persa, chiedo scusa alla signora Ricciarelli". Carlo Conti le ha permesso di ricominciare mentre Malgioglio implorava: "Basta Carlo". Dopo essere arrivata alla fine della sua esibizione tra una stecca e l'altra, Carmen Di Pietro ha commentato: "Chiedo scusa a Katia Ricciarelli, ce l'ho messa tutta". Lapidario Cristiano Malgioglio:

Tu stasera non solo mi hai strappato il cuore ma se avessi continuato a cantare mi avresti portato via tutti gli organi. Non sei stata raccapricciante ma terrificante.

Katia Ricciarelli telefona in diretta

All'improvviso, è arrivata in diretta la chiamata di Katia Ricciarelli che è apparsa divertita dall'esibizione:

Mi sembra che la signora sia giù di voce, come si fa? Mi sono divertita molto, molto, molto. Carlo sai benissimo che io mi diverto con queste cose, ce l'ha messa tutta davvero, che venga a sostituirmi qualche volta.