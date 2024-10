Amelia Villano confida: “Mi sono sentita in colpa per aver vinto la puntata di Tale e Quale, a casa ho pianto”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Amelia Villano sta facendo un ottimo percorso a Tale e Quale Show 2024. Nella quinta puntata, trasmessa il 18 ottobre, ha addirittura vinto con l'imitazione di Giusy Ferreri. Nel sesto appuntamento con il programma di Carlo Conti, trasmesso il 25 ottobre, ha raccontato le emozioni vissute dopo la vittoria.

Amelia Villano e le lacrime dopo aver vinto una puntata di Tale e Quale Show

Poco prima di esibirsi nei panni di Emma con la canzone Amami, Amelia Villano ha raccontato le emozioni provate nella precedente puntata, quando ha vinto nei panni di Giusy Ferreri: "È stata la mia prima vittoria, non me l'aspettavo per niente, facevo fatica a essere contenta. Mi sentivo in colpa nell'aver vinto. Pensa te". E ha continuato:

Ho pianto a casa, perché avevo vergogna di piangere lì. Mia madre (presente in sala ndr) ha pianto dall'inizio, credo che per lei e mio padre sia stata la prima volta che sentivano che avevo subito bullismo. È stato difficile però sono contenta di averne parlato. Mi sento un peso in meno. I parenti mi hanno detto che al paese sono impazziti tutti. È una bella soddisfazione. Stavolta canterò Amami. La dedicherò a me stessa.

Amelia Villano imita Emma Marrone e canta Amami

Nella puntata di Tale e Quale Show trasmessa venerdì 25 ottobre, Amelia Villano ha imitato Emma e ha cantato la canzone Amami. Alessia Marcuzzi è apparsa piacevolmente colpita: "Sei stata fantastica stasera, hai trasformato le tue debolezze in energia pura". Giorgio Panariello si è detto d'accordo con lei: "Stiamo scoprendo dei talenti straordinari, sei un'artista completa". Anche Pupo si è complimentato soprattutto per l'intonazione: "Mi sei molto piaciuta". Cristiano Malgioglio ha commentato: "Emma è una leonessa, ha una di quelle voci che non invecchiano mai. Nelle movenze c'eri, ma nella voce non ho visto questo graffio".