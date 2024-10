video suggerito

Giulia Penna si commuove a Tale e Quale Show: “Facevo l’artista di strada, nessuno credeva in me” Giulia Penna, a Tale e Quale Show, ha dovuto vestire i panni di Alicia Keys. La giovane concorrente si è esibita sulle note del famoso brano No one, lo stesso che cantava quando faceva l’artista di strada. Ai microfoni del talent ha ricordato: “In quel periodo nessuno credeva in me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giulia Penna questa sera, venerdì 25 ottobre 2024, ha vestito i panni di Alicia Keys a Tale e Quale Show. Si è esibita sulle note di No One, lo stesso brano che cantava quando faceva l'artista di strada. La concorrente del talent show di Carlo Conti ha raccontato dell'emozione provata quando ha scoperto l'artista a lei assegnata. Dopo la performance, non ha trattenuto le lacrime.

Giulia Penna racconta il suo passato da artista di strada

Giulia Penna, durante le prove, ha parlato davanti alle telecamere della decisione di assegnarle il brano No One di Alicia Keys. "Uno dei miei pezzi preferiti, sono onorata di interpretare un'artista così grande. Questa è una canzone che cantavo quando facevo l'artista di strada. Cantavo No One in Via del Corso, a Roma, nove anni fa. E ora la canto a Tale e Quale Show. In quel periodo nessuno credeva in me, facevo l'artista di strada perché volevo cantare per le persone, avevo bisogno della loro energia", le parole. Una volta salita sul palco, si è esibita vestendo i panni dell'artista conquistando la standing ovation e gli applausi del pubblico. Davanti ai giudici, poi, non è riuscita a trattenere l'emozione.

I commenti e le lacrime di Giulia Penna

Giulia Penna, dopo aver cantato, non è riuscita a trattenere le lacrime di emozione e la prima ad accorgersene è stata la Marcuzzi. "Cantavi questo pezzo quando facevi l'artista di strada, ti sei commossa per questo motivo. Non lo sapevo, è una cosa bellissima" ha commentato la conduttrice. Per Pupo la sua è stata "una delle esibizioni migliori della serata", per Giorgio Panariello "l'emozione è stata forte". Cristiano Malgioglio si è complimentato con la concorrente: "Sei bellissima. Ho ascoltato attentamente la tua esibizione, hai tanta voce, ma hai urlato molto. Non ho sentito l'emozione di Alicia Keys, per queste canzoni esagerate".