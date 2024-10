video suggerito

Luca Laurenti a Tale e Quale Show, la gag prima dell’esibizione: “Carlo Conti? Io sto aspettando Bonolis” Luca Laurenti, ospite di Tale e Quale Show, ha cantato con Massimo Bagnato nei panni di Claudio Baglioni. Prima di scendere in pista, ha scherzato con il collega: “Carlo Conti? Io qui sto aspettando Paolo”. A fine performance, il conduttore del talent di Rai 1 ha annunciato che Bonolis sarà ospite della finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Luca Laurenti è stato ospite di Tale e Quale Show questa sera, venerdì 25 ottobre. Il celebre volto televisivo, spalla di Paolo Bonolis in Mediaset, nel talent show di Carlo Conti ha affiancato Massimo Bagnato in Strada facendo nei panni di Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Dopo i commenti dei giudici sulla loro esibizione, il conduttore ha annunciato: "Paolo Bonolis sarà ospite, come giudice, nell'ultima puntata".

L'esibizione di Luca Laurenti e Massimo Bagnato

Durante le prove, prima dell'esibizione sul palco di Tale e Quale Show, Massimo Bagnato ha fatto una ricerca per trovare il partner perfetto per la sua performance. Una volta incontrato Luca Laurenti, ha dichiarato: "Sei un mito, che grande. Fai Baglioni meglio di Baglioni. Canta con me a Tale e Quale". Laurenti ha allora scherzato: "Io non sono Baglioni. Carlo Conti? Io sto aspettando Paolo (Bonolis, ndr)". Poi, davanti a Carlo Conti, ha raccontato: "Mi ha coinvolto. Sto bene, scivolo dalla sedia ma mi fermo. Sono nato con Claudio, ballavo sulle canzoni sue quando avevo 15 anni". Insieme hanno cantato Strada Facendo conquistando la standing ovation e gli applausi del pubblico.

I commenti dei giudici e la chiamata di Gianni Morandi

Non appena terminata l'esibizione, Pupo ha mostrato il suo cellulare: Gianni Morandi era al telefono. Il cantante ha commentato la performance: "Bravissimi. Sto bene, ho trovato bravissimo Massimo che ha cantato la mia parte. Mi è piaciuto anche Laurenti, è stato forte". Poi il commento è passato ai giudici. Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi si sono detti contenti di vedere Luca Laurenti in studio: "Sorpresona, sei stato bravissimo". Anche Cristiano Malgioglio ha esaltato le doti canore di Laurenti nei panni di Baglioni, complimentandosi anche per il trucco. Commenti negativi, invece, per le doti canore di Bagnato. Terminati i commenti, Carlo Conti ha salutato l'ospite ringraziandolo per la sua presenza, poi ha annunciato: "Paolo nazionale sarà qui in giuria nell'ultima puntata".