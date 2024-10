video suggerito

Amelia Villano in lacrime per i commenti sul fisico dopo Tale e Quale Show: "Ho sofferto di bullismo" Amelia Villano è stata la decima protagonista della puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 18 ottobre su Rai 1. "Ho avuto una settimana di down pazzesco, nella mia vita sono stati più gli insulti che i complimenti" ha raccontato la concorrente.

Amelia Villano è stata la decima protagonista della puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 18 ottobre su Rai 1. Nella clip mandata in onda prima della sua esibizione si è lasciata andare ad un piccolo sfogo: "Mi è stato detto che non avevo confidenza con il mio corpo. È stata tosta da mandare giù. Mi ha riporto a quando avevo 14, 15 anni e soffrivo per il mio fisico". La concorrente ha indossato i panni di Giusy Ferreri e ha cantato il brano Novembre.

Amelia Villano: "È un attimo che ti vengono le paranoie"

"Mi è stato detto che non avevo confidenza con il mio corpo. È stata tosta da mandare giù. Ho sofferto di bullismo. Mi ha riporto a quando avevo 15 anni e soffrivo per il mio fisico – ha spiegato la concorrente commossa – Una frase del genere detta davanti a tanti telespettatori significa che poi quando vai a casa ti scrivono e ti dicono ‘ah ma poi con quei cinque, sei chili in più stai bene'. Li è un attimo che vengono le paranoie". Amelia Villano ha poi aggiunto: "Ho avuto una settimana di down pazzesco, nella mia vita sono stati più gli insulti che i complimenti".

Cristiano Malgioglio colpito dall'esibizione di Amelia Villano: "Sei stata magnifica"

L'esibizione di Amelia Villano ha fatto commuovere i suoi genitori, seduti tra il pubblico. Al termine della performance, Alessia Marcuzzi si è congratulata con lei: "Sei stata bravissima, secondo me la tua è stata l'esibizione migliore. Hai una personalità così forte, anche se ci hai raccontato del bullismo che hai dovuto subire, ed esce fuori". Gabriele Cirilli ha apprezzato la prova canora e anche Giorgio Panariello si è complimentato: "Sei stata bravissima e bellissima". Cristiano Malgioglio, di solito molto critico, non ha potuto fare a meno di complimentarsi con la concorrente: "Sei stata magnifica stasera e io non lo dico mai".