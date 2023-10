Tale e quale show 2023, Gaudiano è il vincitore della sesta puntata: la classifica aggiornata Il vincitore della sesta puntata di Tale e Quale Show di venerdì 27 ottobre è stato Gaudiano, che ha interpretato Tananai. Ultimi in classifica, invece, sono stati Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

A cura di Ilaria Costabile

La sesta puntata di Tale e Quale Show, in onda venerdì 28 ottobre 2023, dopo una breve interruzione dovuta all'edizione straordinaria del Tg1 per informare il pubblico sugli aggiornamenti relativi alla guerra tra Israele e Hamas, si è conclusa con la vittoria di Gaudiano, con la sua imitazione di Tananai. L'esibizione del giovane cantante è stata tra le più votate della serata, soprattutto da Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Tra le performance più apprezzate c'è stata quella di Ginevra Lamborghini che ha interpretato Madame, suscitando l'immediata reazione di pubblico e giudici, tra cui vi era anche Alessia Marcuzzi, giudice d'eccezione per questa puntata.

Chi ha vinto la sesta puntata, la classifica provvisoria

A vincere la puntata è Gaudiano, che ha interpretato in maniera più che convincente la canzone che Tanani ha portato a Sanremo, ovvero Tango, ottimo lavoro anche per il trucco che ha reso il concorrente praticamente identico al cantante. A seguito delle votazioni dei giudici ecco, quindi, qual è la classifica con cui si è chiuso il sesto appuntamento con lo show di Carlo Conti:

Luca Gaudiano 72 punti Ginevra Lamborghini 70 punti Jasmine Rotolo 70 punti Lorenzo Licitra 59 punti Maria Teresa Ruta 53 punti Pamela Prati 51 punti Alex Belli 50 punti Ilaria Mongiovì 46 punti Jo Squillo 37 punti Paolantoni e Cirilli 26 punti

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2023

La prossima settimana, invece, i concorrenti dovranno cimentarsi in nuove imitazioni: Jo Squillo sarà Jennifer Lopez, Gaudiano interpreterà Giuliano Sangiorgi, Alex Belli sarà Ricky Martin, Cirilli e Paolantoni interpreteranno le Spice Girls, Pamela Prati sarà Loredana Bertè, Ilaria Mongiovì interpreterà Liza Minnelli, Lorenzo Licitra sarà Andrea Bocelli, Jasmine Rotolo imiterà Chaka Khan, Maria Teresa Ruta riproporrà Ornella Vanoni, Ginevra Lamborghini sarà Malika Ayane.