Tale e Quale Show 2023, Ilaria Mongiovì è la vincitrice del torneo: la classifica completa Ilaria Mongiovì ha vinto il Torneo 2023 di Tale e Quale Show in onda venerdì 10 novembre su Rai1. Al secondo posto Antonino Spadaccino, al terzo Luca Guadiano.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La tredicesima edizione di Tale e Quale Show 2023 si è chiusa con la consueta puntata speciale del Torneo, in onda venerdì 10 novembre su Rai1, che è stato vinto da Ilaria Mongiovì, con la sua imitazione di Mariah Carey. L'esibizione dell'attrice e cantante siciliana è stata la più apprezzata, riuscendo a totalizzare 80 punti e superare di poco il secondo posto affidato ad Antonio Spadaccino che ha interpretato Sam Smith e raccolto 77 punti. Al terzo posto, a chiudere il podio, ci è finito Luca Guadiano con l'imitazione di Ed Sheeran. La puntata è stata caratterizzata dalla telefonata in diretta di Maria De Filippi, che ha dichiarato di amare molto il programma e dalla presenza di Marco Masini come ospite vip.

Chi ha vinto il torneo di Tale e Quale Show, la classifica definitiva

Il Torneo è stato vinto da Ilaria Mongiovì con l'imitazione di Mariah Carey. C'è stata una standing ovation, un'esibizione che ha convinto tutti meno Cristiano Malgioglio che ha giudicato la canzone solo ‘gradevole'. Proprio Cristiano Malgioglio ha conquistato il pubblico con un vestito particolare pieno di occhi. Tra le altre esibizioni che hanno colpito quella di Antonino Spadaccino nei panni di Sam Smith, quella di Luca Gaudiano nei panni di Ed Sheeran. Molto buona anche l'imitazione di Valentina Persia nei panni di Pierangelo Bertoli.

Ilaria Mongiovì 80 punti Antonino Spadaccino 77 punti Luca Gaudiano 65 punti Valentina Persia 61 punti Jasmine Rotolo 57 punti Lorenzo Licitra 57 punti Andrea Dianetti 44 punti Elena Ballerini 39 punti Gilles Rocca 38 punti Ginevra Lamborghini 36 punti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli (con Alba Parietti e Valeria Marini) 25 punti

Quando torna Tale e Quale Show

La puntata andata in onda chiude gli appuntamenti tradizionali del programma di Carlo Conti, ma non gli spin-off. Tale e Quale show tornerà infatti con una serie di appuntamenti particolari. Il primo è fissato per domenica 17 dicembre quando ci sarà Natale e Quale Show. Poi tocca a Tali e Quali, la versione nip del programma che parte sabato 13 gennaio 2024 in prima serata, su Rai1.