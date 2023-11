A Tale e Quale Show Cirilli e Paolantoni sono gli Abba, Panariello: “La gente rivuole i soldi del canone” Un’esibizione, quella di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, accompagnati da Alba Parietti e Valeria Marini, che ha suscitato commenti esilaranti nella giuria.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di venerdì 10 novembre 2023 di Tale e Quale Show non mancano i momenti esilaranti che, come d'abitudine, vedono protagonisti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. I due, ormai, sono diventati i mattatori dello show e non perdono occasione per esibirsi anche nel corso del Torneo dei Campioni, pur non essendo mai stati alti in classifica durante le loro esibizioni. Ad accompagnarli nella performance della serata ci sono due ospiti d'eccezione, ovvero Alba Parietti e Valeria Marini che avevano preso parte alle precedenti edizioni della trasmissione. Il quartetto, una volta riunito, ha cantato "Dancing Queen" e le reazioni della giuria sono state piuttosto eloquenti.

I commenti dei giurati dopo l'esibizione

Il primo a prendere parola è stato Cristiano Malgioglio che, infatti, era già partito prevenuto alla notizia che avrebbero preso parte all'esibizione anche Alba Parietti e Valeria Marini. Il giurato, quindi, bardato con il suo abito ricoperto di grandi occhi pendenti, dopo aver sentito la canzone si è espresso in un giudizio piuttosto pungente dicendo:

Carlo, aiutami ad aprire la bottiglina perché mi sto sentendo male. Allora, io dopo aver visto questa cosa, queste due campane stonate, cosa può capitarmi di peggio?

A rincarare la dose arriva poi Giorgio Panariello che non perde occasione di fare battute, soprattutto quando ha di fronte Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Il comico toscano, infatti, esordisce dicendo:

Io cerco di interpretare il pensiero della gente a casa, e secondo me si chiedono ma perché io devo dare i miei soldi del canone per vedere queste cose? Qualcuno ha già disdetto tutto.

Carlo Conti l'ha subito redarguito: "Ma cosa dici? Ma no". Una battuta, quella di Panariello, che sottolinea come la performance abbia suscitato una certa ilarità da parte non solo dei giurati presenti, ma anche del pubblico che, infatti, ha applaudito in supporto.