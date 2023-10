Paolantoni e Cirilli sono i Village People a Tale e Quale: l’esibizione con Pino Insegno e Pretelli Nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2023, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si sono cimentati nell’imitazione dei Village People e del loro celebre brano Y.M.C.A. Per l’occasione hanno chiamato sul palco Pino Insegno e Pierpaolo Pretelli, dando vita a una performance che ha divertito il pubblico.

A cura di Elisabetta Murina

Per la quinta puntata di Tale e Quale Show 2023, in onda venerdì 20 ottobre su Rai1, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si sono cimentati nell'imitazione dei Village People e del celebre brano Y.M.C.A. Per l'occasione, a completare il gruppo, Carlo Conti ha chiamato Pino Insegno e Pierpaolo Pretelli.

Paolantoni e Cirilli sono i Village People con due ospiti speciali

Per la loro esibizione nei panni dei Village People, i concorrenti hanno portato sul palco due ospiti speciali, due ex protagonisti del programma nelle passate edizioni, Pierpaolo Pretelli e Pino Insegno. Tutti e quattro, con costumi colorati e rigorosamente fedeli all'originale, hanno fatto divertire il pubblico con il brano W.M.C. A., cantando e cimentandosi nell'iconico balletto.

A fine esibizione è arrivato il momento dei commenti dei giudici, catturati dalla voce e da quanto sono riusciti a calarsi nei panni degli originali. "Per Paolantoni diventerei gay", ha scherzato Panariello in giuria. Poi ha continuato con ironia: "Mi meraviglio di Pretelli, Cirilli mi sembra Toro Seduto. Mi sono piaciuti tantissimo, me li porto a casa". Loretta Goggi ha poi fatto i complimenti a Pino Insegno, conduttore del programma Mercante In Fiera: "Una delle voci più belle che abbia mai sentito. Riesce a interpretare chiunque, è una cosa impressionante. Mi sono divertita". Anche Malgioglio si è divertito e ha commentato i costumi. In particolare, riferendosi a Cirilli ha detto: "Sono pazzo di questa gonnellina". Da un punto di vista tecnico, però, per il giudice non sono stati per nulla all'altezza, tanto che ha commentato:"Orrore moltiplicato per quattro".