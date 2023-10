Slitta Tale e Quale Show per il Tg1 sulla guerra, Carlo Conti: “Proveremo a portare leggerezza” La puntata del 27 ottobre di Tale e Quale Show slitta per fare spazio all’edizione straordinaria del Tg1 dedicata agli sviluppi della delicata situazione in medio oriente.

A cura di Andrea Parrella

Tale e Quale Show momentaneamente sospeso per fare spazio all'edizione straordinaria del Tg1. Gli sviluppi del conflitto tra Israele e Hamas, con i pesanti bombardamenti su Gaza e la tensione in crescita. Il programma di Carlo Conti sarebbe dovuto partire con la sesta puntata di questa edizione, come di consueto, alle 21.35. Tuttavia in chiusura della puntata del 27 ottobre di Affari Tuoi è arrivata la sigla del Tg1 con la puntuale edizione straordinaria per il racconto dei fatti in medio oriente. Al momento, stando a quanto risulta a Fanpage.it si dovrebbe trattare di uno slittamento della partenza di Tale e Quale Show di 10 minuti, ma non essendo possibile in alcun modo prevedere quello che accadrà, si naviga a vista. Vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi.

Cosa sta accadendo a Gaza in queste ore

Nel corso della diretta straordinaria in collegamento telefonico anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha dato aggiornamenti in merito a quanto sta accadendo in medio oriente, dove la situazione è delicatissima e proprio la giornata di oggi sembra aver segnato un inasprimento degli scontri. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale su quello che sta accadendo.

Parte Tale e Quale Show, le parole di Carlo Conti

L'edizione straordinaria del Tg1 si è chiusa dopo pochi minuti e la puntata di Tale e Quale si è aperta con le parole di Carlo Conti che ha spiegato le ragioni ovvie del ritardo: "Abbiamo seguito tutti noi questa edizione straordinaria del Tg1, è calato il gelo e silenzio nel nostro studio, è difficile fare spettacolo e varietà ma dobbiamo andare avanti. Noi cercheremo di portavi come sempre svago e spensieratezza, con grande tristezza nei nostri cuori. A tra poco, come sempre, con Tale e Quale".