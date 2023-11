Carlo Conti provato dai fatti in Toscana, il conduttore al Tg1: “Proveremo a regalare un sorriso” Carlo Conti collegato con il Tg1 a pochi minuti da Tale e Quale Show mostra solidarietà ai suoi conterranei: “Da fiorentino i miei primi ricordi da bambino sono quelli del novembre 66 con l’alluvione. Oggi la mente è andata lì”.

A cura di Andrea Parrella

Un altro venerdì complesso per Carlo Conti. Il conduttore di Tale e Quale Show, che solo una settimana fa aveva dovuto condurre il programma di Rai1 dopo un'edizione straordinaria del Tg1 dedicata ai fatti di Gaza, deve affrontare un'altra serata difficile nella giornata in cui arrivano notizie drammatiche dalla sua Toscana, dove il maltempo ha provocato diversi morti e ha messo in crisi ampie zone del territorio.

In collegamento con il Tg1 a pochi minuti dall'inizio della trasmissione, regolarmente in onda, Conti ha voluto inviare un pensiero ai suoi conterranei, tornando alle sue memorie d'infanzia:

Da fiorentino i miei primi ricordi da bambino sono quelli del novembre '66 con l'alluvione di Firenze. Quando ho visto quelle immagini e anche oggi la mente è andata proprio lì. A loro va tutta la nostra solidarietà, noi toscani sapremo certamente fare qualcosa per la nostra gente e un saluto in particolare anche ai volontari e alle forze dell'ordine che in questi momenti si stanno prodigando per far sentire meno grave la situazione. La puntata di stasera sarà dedicata a tutti loro, con l'abbraccio e la speranza di regalare un leggero sorriso a chi seguirà il programma.

Nessuna variazione di palinsesto, dunque, per Rai1, nella serata del 3 novembre. Sette giorni fa Conti si era trovato nella scomoda e complessa posizione di dover fare intrattenimento mentre dal medio oriente arrivavano notizie tragiche relative all'inasprirsi degli scontri tra Israele e Hamas. In quel caso Carlo Conti aveva aperto la trasmissione con leggero ritardo, proprio in virtù dell'edizione straordinaria del Tg, con queste parole: "Abbiamo seguito tutti noi questa edizione straordinaria del Tg1, è calato il gelo e silenzio nel nostro studio, è difficile fare spettacolo e varietà ma dobbiamo andare avanti. Noi cercheremo di portavi come sempre svago e spensieratezza, con grande tristezza nei nostri cuori. A tra poco, come sempre, con Tale e Quale".