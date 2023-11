Maltempo in Toscana, piena dell’Arno attesa a Firenze dopo le 12: fiumi esondati, 3 morti e 6 dispersi

Le tre vittime del maltempo in Toscana sono tre anziani sorpresi dalle piene e dall’acqua in casa o in residenze per anziani a Montemurlo e a Rosignano. A Montemurlo, in provincia di Prato, l’85enne Alfio Ciolini è stato trovato morto nella sua abitazione al piano terra di una casa allagata in località Bagnolo. La seconda vittima del maltempo in Toscana è una donna che si trovava all'interno di una residenza sanitaria per anziani allagata a Rosignano, in provincia di Livorno. I soccorritori sono riusciti a portare in salvo 22 persone, ma l'anziana non ce l'ha fatta. La terza vittima sarebbe un'anziana trovata morta nei pressi della sua abitazione sempre a Montemurlo, come confermato dall'assessore alla Protezione civile della Regione Toscana, Monia Monni.