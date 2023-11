Maltempo, esondato il torrente Furba a Seano, strade come fiumi: “Andate ai piani alti” Paura a Seano dove a causa del maltempo che sta interessando la Toscana è esondato il torrente Furba. Il paese è allagato.

A cura di Susanna Picone

“Salite immediatamente ai primi piani, situazione estrema in corso”: è l’appello lanciato sui social dal Comune di Carmignano (Prato), dove si registra una situazione difficile a causa del maltempo. A Seano, nel comune di Carmignano in Toscana, è esondato il torrente Furba. Il paese è allagato, le strade sono come fiumi.

Maltempo in Toscana e allagamenti: esonda torrente Furba

La Protezione civile fa sapere che è attualmente in corso assistenza alla popolazione. “Esondato il torrente Furba a Seano (Carmignano), in corso assistenza alla popolazione. Questo video mi arriva dal Sindaco Edoardo Prestanti, al quale esprimo tutta la mia vicinanza e al quale abbiamo garantito il massimo supporto. In corso forti e persistenti precipitazioni sulla linea temporalesca che va da Livorno all’Alto Mugello fino alle ore 21-22. Sono ancora in sala operativa e stiamo monitorando i fiumi, in particolare il Bisenzio che a Prato ha superato il primo livello, la Stella a Quarrata che ha superato il primo livello, il Marina a Calenzano che ha quasi raggiunto il secondo livello. Disagi sul Tora ad Acciaiolo oltre il livello. Mi raccomando ancora: attenzione, attenzione, attenzione!”, un altro appello lanciato su Facebook dall’assessore regionale alla Protezione Civile Monia Monni.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani dà notizia di interventi in corso di tutto il sistema regionale. "Allagamenti a Seano, Quarrata, piana fiorentina e pisana. La linea temporalesca da Livorno all'Alto Mugello continua ad essere persistente, la fase più intensa è prevista fino alle 22", il messaggio di Giani.

Se è Carmignano l'allerta meteo si trasforma così in piena emergenza, sul resto della Toscana si stanno scatenando forti e persistenti precipitazioni sulla linea temporalesca che va da Livorno all'Alto Mugello. I fenomeni dovrebbero protrarsi fino alle 22 di stasera.

Attivato il monitoraggio continuo dei fiumi, il fiume Bisenzio a Prato ha superato il primo livello, così come la Stella a Quarrata, mentre il torrente Marina a Calenzano ha quasi raggiunto il secondo livello. Disagi sul Tora ad Acciaiolo (Pisa).

Evacuate per il maltempo 3 famiglie a Montignoso

Tre famiglie sono state evacuate dalle loro case a Montignoso (Massa Carrara) a causa del forte maltempo. Il sindaco Gianni Lorenzetti spiega che si tratta di otto persone, fra cui anziani e minori. Sempre a Montignoso una frana ha interrotto la strada SP1 a Corsanico.

"Visto il perdurare del maltempo domani, venerdì 3 novembre, a Prato scuole di ogni ordine e grado chiuse", ha comunicato su Facebook il sindaco di Prato, Matteo Biffoni. La città si aggiunge dunque all'elenco già lungo delle scuole chiuse domani 3 novembre a causa del maltempo. Chiusi anche impianti sportivi, giardini pubblici, parchi, cimiteri. Studenti a casa anche a Carmignano il 3 novembre.